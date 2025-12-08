Ба гузориши хабаргузории Абно, рӯзномаи ҳиндии «Ҳинду» дар гузорише навишт: 25 сол аз барномаи мушорикати роҳбурдии Ҳинд ва Русия гузашт ва сафари ҳафтаи гузаштаи Владимир Путин, раисиҷумҳури Русия ба Деҳлӣ-нав, нуқтаи атфе дар таърихи равобити ду тараф буд.
Ин расонаи Ҳиндӣ дар бораи аҳмияти сафари Путин ба Деҳлӣ-нав, навишт: Ин сафар дар шароите анҷом шуд, ки Ғарб талош мекард Маскав ва шахси раёсати ҷумҳурии Русияро манзавӣ (узлатнишин) кунад.
«Ҳинду» навишт: Давлати Нарендра Модӣ, нахуст вазири Ҳинд, бо истиқбол аз Путин дар Деҳлӣ-нав, ин паёмро ба Маскав ва пойтахтҳои ғарбӣ ирсол кард, ки Ҳинд зимни пойбандӣ ба раванди сулҳи Укроин, хоҳони равобити мутавозин бо Русия аст.
Ин расонаи Ҳиндӣ бо ишора ба нақшаи роҳи афзоиши ҳамкориҳои иқтисодии Русия ва Ҳинд, ки дар сафари Модӣ ба Маскав дар соли 2024 рунамоӣ шуд, навишт: Ҳинд хоҳони афзоиши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо Русия аст.
Нақшаи роҳи ҳамкориҳои иқтисодии Русия ва Ҳинд бар афзоиши тиҷорат, тавсеаи курудорҳои дарёӣ ва тақвияти механизимҳои пардохт бо арзи миллӣ барои давр задани таҳримҳои Ғарб таъкид дорад.
«Ҳинду» бо ишора ба матраҳ нашудани мавзӯи афзоиши воридоти нафт аз Русия ё имзои тавофуқнома дар ҳавзаҳои ҳассос монанди саноии дифоъӣ, ҳастаӣ ва фазоӣ, навишт: Деҳлӣ-нав, мулоҳизоти Ғарбро дар равобит бо Русия дар назар мегирад ва дар талош аст тавозун байни ҳамкорӣ бо Русия ва дар айни ҳол, равобити роҳбурдӣ бо Амрико ва Иттиҳодияи Аврупоро ҳифз кунад.
