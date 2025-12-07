Генерал-майор Покпур: Ҷанги таркибии душман бо ҳамбастагии миллат ва тадбирҳои роҳбарӣ ноком монд

Ба гузориши хабарнигори АБНА, генерал-майор Муҳаммад Покпур субҳи имрӯз дар ҳамоиши «Сарбозони асри Зуҳур», ки ба муносибати Рӯзи донишҷӯ ва гиромидошти шаҳидони донишҷӯи Донишгоҳи ҷомеъи Имом Ҳусейн (а) баргузор шуд, изҳор дошт: «Душман барномарезӣ карда буд, ки пас аз бомбаборон кардани марказҳои низомӣ ва шаҳодати фармондеҳони аршад дар рӯзи сеюми ҷанг, ҳамзамон унсурҳои мусаллаҳ аз марзҳо нуфуз кунанд ва бо фаъолсозии унсурҳои дохилӣ, шӯриши саросарӣ эҷод карда ва кишварро ба фурӯпошӣ бикашонанд».
Вай афзуд: «Нетаняҳу дар рӯзи сеюми ҷанг ошкоро эълом кард, ки “мо корро шурӯъ кардаем ва мардуми Эрон бояд таклифи худро мушаххас кунанд”, аммо миллати Эрон бо ҳамбастагии намунавӣ ва ҳимояти қатъӣ аз нерӯҳои мусаллаҳ, таклифи ӯ ва ҳомиёнашро мушаххас карданд».
Фармондеҳи кулли СПИИ бо ишора ба шаҳодати фармондеҳони олирутба шаҳидон Саломӣ, Рашид, Боқирӣ ва Ҳоҷийзода хотирнишон кард: «Душман тасаввур мекард бо шаҳодати ин фармондеҳон, фурӯпошӣ дар сохтори дифоӣ ва амалиётии Эрон рух медиҳад, аммо Фармондеҳи муаззами кулли қуво дар зарфи чанд соат ҷонишинҳоро мансуб фармуданд ва халои эҷодшуда фавран тармим шуд».
Генерал-майор Покпур тасреҳ кард: «Танҳо ду соат пас аз мансубияти инҷониб ба унвони Фармондеҳи кулли СПИИ, амалиёти сангини муқобилагӣ оғоз шуд. Душман интизори посухи Эрон бо камтар аз 10 мушакро дошт, аммо ғуруби ҳамон рӯзи аввал, мавҷҳои сангини паҳпод ва мушак шиллик шуд ва дар рӯзҳои баъд амалиёти дақиқтар ва кӯбандатар идома ёфт».
Вай ба ҳамлаи Амрико ба тасҳилоти Натанз ва Форду дар рӯзҳои поёнии ҷанг ишора кард ва гуфт: «Пеш аз посухи мо ба пойгоҳҳои Амрико, кишварҳои зиёде миёнҷигарӣ карданд то аз иқдоми Эрон ҷилавгирӣ кунанд, аммо эълом кардем ба теъдоди ҳар бомбе, ки бар Эрон рехта шуда, ба пойгоҳҳои Амрико мушак хоҳем зад ва задем. Пойгоҳи Ал-Удейд, муҳимтарин пойгоҳи ҳавоии Амрико дар минтақа, бо 14 мушак мавриди исобат қарор гирифт».
Фармондеҳи кулли СПИИ таъкид кард: «Чанд соат пас аз ин амалиёт, Амрикоиҳо эълом карданд, ки агар Эрон дигар назанад, онҳо низ мутаваққиф мешаванд. Ба ин тартиб, барномарезии муштараки Амрико ва режими саҳюнистӣ комилан ба ҳам рехт ва ҷанги таркибии душман бо нокомии комил мувоҷеҳ шуд».
