Ҳушдор нисбат ба нуфузи террористон аз Сурия ба Ироқ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маълума, Абдулкарим Халаф, коршиноси умури амниятии Ироқ, таъкид кард, ки дар сурати тадовуми интиқоли унсурҳои террористӣ аз Сурия ба ин кишвар, таҳдидоти амниятӣ дар Ироқ шиддат мегирад.
Вай изофа кард: "Итои иҷоза ба вуруди террористон ба дохили Ироқ хатари бузурге барои амнияти миллии ин кишвар ба шумор меравад. Аз навори марзӣ миёни Ироқ ва Сурия ба сурати хуб муҳофизат мешавад, ки ҳамин масъала нуфуз ба хоки Ироқро барои террористон сахт кардааст."
Халаф баён кард: "Амалиётҳои террористӣ, ки тайи солҳои гузашта дар Ироқ анҷом шуда, аз сӯи унсурҳои мустақар дар хоки Сурия сурат гирифтааст. Шароит дар Сурия ҳамчунон печида буда ва ин кишвар амалан дар миёни унсурҳои мухталиф бо аҳдофи мутафовит тақсим шудааст."
