Яман: Зарари 100 миллион долларии киштии маъруфи Амрико

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маядин, расонаҳои саҳюнистӣ ба нақл аз Нерӯи дарёии Амрико гузориш доданд, ки ҳавопаймобар киштии «Ҳарри С. Трумэн» мутаҳаммили зарарҳои молии ба арзиши 100 миллион доллар дар тӯли масъурияти ҳаштмоҳаи худ шудааст.
Бар асоси ин гузориш, киштии «Трумэн» яке аз муҳимтарин ва маъруфтарин киштиҳои Амрико ба шумор меравад, ки аз соли 1998 ба баҳрабардорӣ расидааст.
Ин киштӣ дар ҳамлаҳои Амрико алайҳи Яман дар соли 2024 мушорикат дошт ва борҳо тавассути мушакҳои нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар Баҳри Сурх ҳадаф қарор гирифт.
Пеш аз ин низ маҷаллаи «National Interest»-и Амрико гузориш дода буд, ки ҳавопаймобар киштии Амрикоии «Трумэн» дар ояндаи наздик ба ҳеҷ масъурияте фиристода нахоҳад шуд.
Дар ин гузориш омадааст: «Раванди сӯхтгирии маҷаддад ва таъмири густардаи ин киштӣ, ки чандин сол ба тӯл меанҷомад, оғоз хоҳад шуд.»
Ин маҷалла таъкид кард, «Трумэн», ки барои муқобила бо яманиҳо ирсол шуда буд, бо осебҳои зиёде рӯ ба рӯ буда ва ба самти марҳалаи таъмироти густарда ҳаракат мекунад.
