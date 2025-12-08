Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз ТАСС, буҷаи дифоъии Конгресси Амрико барои соли молии ҷорӣ хостори афзоиши ҳамкориҳои ҳастаии Амрико бо кишварҳоест, ки Росатом дар онҳо фаъол аст.
Дар ин санад омадааст: "Сиёсати Иёлоти Муттаҳида бояд авлавият додан ба таомул бо кишварҳое бошад, ки ширкати Росатом дар онҳо ҳузури фаъол дорад."
Пешнависи буҷаи дифоъии Конгресси Амрико хостори қатъи вобастагии кишварҳои ҷаҳон ба Росатом шудааст. Ин пешнавис аз Кохи Сафед хостааст, то асароти таҳримҳо бар нерӯҳои мусаллаҳи Русияро баррасӣ кунад.
Пешнависи буҷаи дифоъии Конгресси Амрико, ҳамчунин имзои қарордод бо тарафҳои саввуме, ки бо бахши энержӣ ё давлати Русия ҳамкорӣ доранд, мамнуъ кардааст.
Ширкати давлатии Росатоми Русия дар кишварҳои зиёде фаъолият дорад ва аз ширкатҳои муваффақ дар заминаи тавсеаи нерӯгоҳҳои сулҳомези ҳастаӣ дар ҷаҳон аст.
Your Comment