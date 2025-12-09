Ривояти Бағоӣ дар бораи машваратҳои Ароқчӣ дар Озарбойҷон

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Исмоил Бағоӣ, сухангӯи Вазорати умури хориҷа, дар паёме дар шабакаи X дар хусуси машваратҳои Сайид Аббос Ароқчӣ, вазири умури хориҷа, бо мақомоти аршади Ҷумҳурии Озарбойҷон навишт: «Ароқчӣ, вазири умури хориҷа, дар нахустин сафари расмии дуҷониба ба Ҷумҳурии Озарбойҷон, имрӯз субҳ бо истиқболи мудири кулли минтақавии дахлдор ва сафири Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Теҳрон вориди Боку шуд ва дар тӯли рӯз гуфтугӯҳои бисёр хуб ва муфиде бо раисҷумҳур, вазири умури хориҷа, раиси маҷлис ва муовини нахуствазири ин кишвар дошт.»
Вай афзуд: Дидор аз Донишгоҳи давлатии Боку ва ҳузур дар ҷамъи устодону донишҷӯёни ин донишгоҳ ҳамроҳ бо рӯнамоии тарҷумаи озарии китоби «Қудрати музокира» поёнбахши ин сафари кӯтоҳи якрӯза аммо пурсамар буд.
Бағоӣ таъкид кард: Эрон ва Ҷумҳурии Озарбойҷон мусаммим ба баҳрагирӣ аз ҳамаи зарфиятҳо барои тақвияти равобити дуҷониба ва таҳкими ҳамкориҳо дар тартиботи чандҷониба ҷиҳати ҳифзи сулҳу суботи минтақавӣ ҳастанд.
