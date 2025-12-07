Ҷалилӣ: Қудрати ҳастаии Эронро донишгоҳ таъйин мекунад, на Амрико

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Саид Ҷалилӣ, зӯҳри якшанбе, дар оини гиромидошти Рӯзи донишҷӯ, ки дар Имомзода Абдуллоҳ (а) Шаҳри Рай баргузор шуд, бо ишора ба рӯйдоди 16 Озар (7 декабр) гуфт: «Донишҷӯён дар он рӯз на танҳо бетафовут набуданд, балки ояндае равшан ва уфуқи баландро пешбинӣ мекарданд.»
Ҷалилӣ ёдовар шуд: «Ин ҳаракати муборак ва озодихоҳона, реша дар боварҳои амиқи мардум дошт ва пас аз гузашти беш аз ҳафт даҳа ҳамчунон осори худро нишон медиҳад.»
Намояндаи Раҳбари муаззами инқилоб дар идома ба шароити соли 1332 (1953 мелодӣ) пардохт ва гуфт: «Пас аз Ҷанги ҷаҳонии дувум, муносаботи қудрат дар ҷаҳон тағйир карда буд ва Ғарб, ки аз пирӯзӣ дар ҷанг сармаст шуда буд, худро ҳокими мутлақи дунё медонист.»
Ва ҳамчунин ба ҳамзамонии ин давра бо таҳаввулоти Фаластин ишора кард ва гуфт: «Режими саҳюнистӣ дар ҳамон солҳо талош дошт фаластиниёнро аз сарзамини худ ихроҷ кунад.»
Ҷалилӣ ҳамчунин дар бораи мавзӯоти ҳастаии кишвар таъкид кард: «Қудрати ҳастаии Эрон тавассути донишгоҳҳо ва марказҳои илмии кишвар таъйин мешавад ва Амрико ҳеҷ нақше дар тасмимгирии мо надорад.»
Ин суханронӣ, ки бо ҳузури донишҷӯён ва хонаводаҳои муаззами шаҳидон баргузор шуд, бори дигар аҳамияти нақши донишгоҳ ва донишҷӯён дар ҳаракатҳои иҷтимоӣ ва истиқлоли миллӣро ёдовар шуд.
