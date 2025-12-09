Вокуниши Чин ба интишори нусхаи ҷадиди Санади амнияти миллии Амрико

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз рӯзномаи China Daily, Гао Ҷиай, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Чин дар вокуниш ба нусхаи ҷадиди Санади амнияти миллии Амрико таъкид кард, ки ҳалли масъалаи Тайван танҳо ба мардуми Чин марбут аст ва ҳеҷ гуна мудохилаи хориҷӣ дар ин замина пазиранда нест.
Вай афзуд: Тайван бахше ҷудонашаванда аз хоки Чин аст ва масъалаи Тайван дар маркази манофеъи ҳаётии Чин қарор дорад ва аввалин хатти сурхи равобити Пекин-Вашингтон аст, ки набояд нақз шавад.
Ин мақоми чинӣ ҳамчунин аз Амрико хост ба усули «Чин воҳид» пойбанд бошад ва ба тааҳҳудоти раҳбарони пешини худ дар ин бора эҳтиром бигузорад.
Гао Ҷиай ҳамчунин аз Вашингтон хост, ки аз ҳамроҳӣ бо нерӯҳои ҷудоихоҳи Тайван худдорӣ кунад ва монеъи иқдомоти низомии онҳо шавад.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Чин таъкид кард: Чин ҳаргиз дар дифоъ аз ҳокимият ва тамомияти арзии худ кӯтоҳ нахоҳад омад.
