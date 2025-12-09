Вокуниши манобеи рус ба овозаҳои Амрико алайҳи Мадуро

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Русия Ал-Явм, манобеи огоҳ дар сафорати Русия дар Каракас эълом карданд, ки иддаоҳои Амрико дар хусуси эҳтимоли канорагирии Николас Мадуро, раисҷумҳури Венесуэла, аз қудрат бахше аз ҷанги равонии Вашингтон алайҳи ин кишвар ба шумор меравад.
Онҳо баён карданд: «Овозаҳое дар расонаҳои ҷаҳонӣ матраҳ мешавад, ки сиҳҳат надорад. Ин раванд дар ростои ҷанги равонӣ алайҳи давлати машрӯи Венесуэла сурат мегирад.»
Ба тозагӣ Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, иддао карда, ки дар тамос бо Мадуро ба вай барои канорагирӣ аз қудрат ва тарки Венесуэла мӯҳлат додааст!
Ин дар ҳоле аст, ки мақомоти Венесуэла, аз ҷумла Мадуро ва вазири дифоъи ин кишвар бар муҳофизати тамоми қад аз Венесуэла ва истодагӣ дар баробари Вашингтон таъкид кардаанд.
