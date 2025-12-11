Венесуэла тавқифи нафткаш тавассути Амрикоро «дуздии баҳрӣ» хонд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи "Ал-Масира", Вазорати умури хориҷаи Венесуэла иқдоми ахири Амрико дар тавқифи як нафткаш дар обҳои баҳри Кариб-ро маҳкум ва онро ба «дуздии баҳрӣ» таъбир кард.
Ин вазоратхона аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хост бо ин рафтори Иёлоти Муттаҳида ба унвони аҳрами фишор мухолифат кунанд.
Дар ҳамин росто, «Делсӣ Родригес», муовини раиси ҷумҳури Венесуэла эълом кард, ки «имрӯз ниқобҳо бар афтода ва ҳақиқат ошкор ва ҳадафи воқеии Амрико мушаххас шудааст, ки ҳамон тасарруфи нафти Венесуэла аст».
Вай таъкид кард, ки Вашингтон дар пайи «дуздии ғайриқонунии нафти Венесуэла бидуни пардохти ҳеҷ гуна баҳое» аст.
Муовини раиси ҷумҳури Венесуэла бо баёни ин ки ин иқдом нақзи ошкори ҳуқуқи байналмилал аст, ки масъулияти ҳуқуқӣ ба дунбол дорад, таъкид кард: кишвараш ба ҳама ниҳодҳо ва маҷомеи байналмилалӣ муроҷиа хоҳад кард то «дуздии ошкорои Амрикоро» ифшо кунад.
Родригес афзуд, ки Венесуэла бо «иттиҳоди миллӣ» барои дифоъ аз манобеъ ва сарватҳои худ иқдом хоҳад кард.
Вай дар поён таъкид кард: «Дифоъ аз дороиҳои мо як ҳаққи соҳибихтиёрӣ аст ва Венесуэла фарғ аз ҳар чолише пирӯз хоҳад шуд.»
Хабаргузории "Блумберг" чоршанбе шаб эълом кард, ки нерӯҳои амрикоӣ як нафткашро ба баҳонаи ин ки таҳтимӣ буда, тавқиф кардаанд.
Пас аз он Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико бо таъйиди ин иқдом гуфт, ки Вашингтон ба зудӣ тасовири тавқифи ин нафткашро мунташир хоҳад кард.
Your Comment