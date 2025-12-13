Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Анатолий, Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо, эълом кард, ки ҳатто агар Укроин тазминҳои амниятӣ дарёфт кунад, адами эътои имтиёзҳои воқеӣ аз сӯи Русия, хатари оғози ҷангҳои ҷадид дар ҷойҳои дигарро ба ҳамроҳ хоҳад дошт.
Масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо дар мусоҳибае бо рӯзномаи итолиёии Корриере Делла Сера иддао кард, ки дастиёбӣ ба як тавофуқи пойдор барои поён додан ба ҷанги Русия дар Укроин, магар ин ки Русия рафтори худро тағйир диҳад ва маҳдудиятҳои мушаххасро дар қудрати низомии худ бипазирад, имконпазир нест!
Кая Каллас сипас муддаӣ шуд: "Мушкили сулҳ, Русия аст! Ҳатто агар Укроин тазминҳои амниятӣ дарёфт кунад, аммо ҳеҷ имтиёзе аз сӯи Русия дода нашавад, мо ҷангҳои дигаре хоҳем дошт, шояд на дар Укроин, балки дар ҷойҳои дигар."
Вай дар идома иддао кард, ки Русия ҳамчунон ҳеҷ «тамоюли воқеӣ» барои таваққуфи ҷанг нишон намедиҳад ва ба ҳамлаҳои мудовам ба ғайринизомиён ва зерсохтҳои Укроин идома медиҳад!
Каллас гуфт: "Барои сулҳи пойдор, бояд итминон ҳосил кунем, ки Русия дубора ҳамла намекунад. Мо ба имтиёзҳое аз Русия ниёз дорем, чи ба маънои маҳдуд кардани артиши онҳо бошад ва чи ба маънои маҳор кардани буҷаи низомии онҳо. Набояд ҳеҷ имтиёзи арзӣ ва ҳеҷ гуна ба расмият шинохтани ишғоли сарзамини Укроин вуҷуд дошта бошад. Марзҳоро наметавон бо зӯр тағйир дод. Набояд ҳеҷ нуктае дар меъмории амниятии Аврупо вуҷуд дошта бошад, ки ба Русия нақши мустақим бидиҳад."
