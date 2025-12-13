Хашми Амрико нисбат ба қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид алайҳи Исроил

Ба гузориши хабаргузории Абно, Вазорати умури хориҷаи Амрико бидуни ишора ба ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ иддао кард, ки Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бори дигар қатъномае ғайриҷиддӣ ва ҷонибдорона алайҳи Исроилро тасвиб кард.
Ин вазоратхона дар идомаи иддаоҳои худ афзуд, ки ин қатънома «ба баҳои тазъифи дипломасии воқеӣ дар Созмони Милал» тасвиб шуда ва Маҷмаи умумӣ тасмим гирифта қатъномае ихтилофбарангез ва сиёсатзадаро ироа диҳад, ки мубтанӣ бар иддаоҳои нодуруст аст.
Дар ин баёния иддао шудааст, ки қатъномаи ёдшуда, Исроилро мулзам ба иҷрои «натиҷагириҳои нодуруст ва гумроҳкунанда»-и як раъйи машваратӣ содиршуда аз сӯи Девони байналмилалии додгустарӣ мекунад, дар ҳоле ки ба иддаои Вошингтон раъйҳои машваратӣ мабнои қонунгузорӣ нестанд ва тавассул ба онҳо навъе ба сӯхагирифтани ҳуқуқи байналмилал аст.
Вазорати умури хориҷаи Амрико ҳамчунин иддао кард, ки ин тасаввур, ки битавон ҳар тараферо водор ба ҳамкорӣ бо ҳар созмоне кард, нақзи ошкори ҳокимияти он аст.
Дар идома, муовини сухангӯи Вазорати умури хориҷаи Амрико иддао кард: "Вошингтон ҳар гуна талош барои тақвияти нақши Ожонси кумакрасонӣ ва корёбии Созмони Милал барои гурезагони фаластинӣ (УНРВА)-ро рад мекунад."
Вай бо ҳимояти комил аз режими саҳюнистӣ афзуд: "Амрико дар радди иддаоҳои ҷонибдорона ва нодурусте, ки дар Созмони Милал алайҳи Исроил матраҳ мешавад, ҳамбастагии худро бо Талавив эълом мекунад."
Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатъномаеро тасвиб кард, ки аз режими саҳюнистӣ мехоҳад ҳукми Девони байналмилалии додгустариро дар бораи иҷозаи вуруди кумакҳо ба Навори Ғазза иҷро кунад.
Ин маҷмаъ эълом кард, ки ин қатънома режими саҳюнистиро муваззаф мекунад, ки ғизо, об, дору ва сарпаноҳро барои сокинони Навори Ғазза фароҳам кунад.
Бар асоси ин қатънома, Талавив муваззаф аст, ки монеи амалиёти кумакрасонӣ дар Навори Ғазза нашавад.
Қатъномаи Маҷмаи умумии Созмони Милал ҳамчунин аз режими ишғолгар мехоҳад, ки ғайринизомиёни фаластиниро овора ва гурусна нигаҳ надорад ва кори Созмони Милалро маҳдуд накунад.
Ин маҷмаъ таъкид кард, ки ин қатънома бар масъулияти Созмони Милал дар қиболи масъалаи Фаластин то расидан ба як роҳи ҳалли ҳамаҷониба таъкид мекунад.
