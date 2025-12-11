Машъал: "Мо миннатдори дастгириҳои муҳим ва калидии Эрон дар гузашта ва ҳол ҳастем"

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи "Ал-Ҷазира", Холид Машъал, раиси дафтари сиёсии ҷунбиши Ҳамос дар хориҷ аз Фаластин, дар изҳороте бо баёни ин ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамеша ҷузъи ҳомиёни аслӣ ва ҳозир Фаластин будааст, гуфт: "Онҳо ба хотири тамоми ашколи ин ҳимоят сазовори қадрдонӣ ҳастанд."
Вай бо ҳузур дар барномаи "Мавозин", ки 10 декабри 2025 пахш шуд, гуфт: "Ҳамос дар тӯли масири худ аз ҳамаи кишварҳои арабӣ бо дараҷаҳои мутафовит ҳимоят дарёфт карда ва бо ҳама таъомул доштааст."
Машъал афзуд: "Ҳамос ҳеҷ гоҳ худро ба як меҳвари хос ва ба дур аз уммати арабӣ ва исломӣ маҳдуд накарда, аммо бархе тарафҳои арабӣ ва исломӣ, ки дари иртибот бо Ҳамосро бастанд, ин тасвирро то ҳадде мухталл карданд."
Ба гуфтаи ӯ, Ҳамос дар пайи тақвияти ҳузури арабӣ ва исломии худ аст.
Раиси дафтари сиёсии ҷунбиши Ҳамос дар хориҷ аз Фаластин бо таъкид бар раҳёфти ин гурӯҳ нисбат ба мавзӯъи сипоҳ, изҳори умедворӣ кард, ки битавонад ин раҳёфтро ба давлати Амрико тавзеҳ дода ва таъйиди онро бигирад.
Вай ҳамчунин гуфт: "Ғазза он чиро, ки бар ӯҳда дошта, анҷом додааст ва акнун замони он расида, ки бархезад ва эҳё шавад."
Машъал дар тавзеҳи раҳёфти муқовимат нисбат ба дархости Исроил барои халъи сипоҳ гуфт: "Ҳамос ба тарафҳои мухталиф муодилае ироа карда, мабнӣ бар ин ки муқовимат дар пайи эҷоди тасвире ҳамроҳ бо замонатҳоест, ки монеъ аз бозгашти ҷанги Ғазза ва ишғолгарони исроилӣ шавад ва ин ки 'чи гуна ин сипоҳ ҳифз шавад, махфӣ бимонад, истифода ва ба намоиш гузошта нашавад'."
Вай афзуд, муқовимат ҳамчунин тарҳи "оташбаси дарозмуддат"ро ҳамчун як замонати воқеӣ матраҳ кардааст.
Раиси дафтари сиёсии Ҳамос дар хориҷ аз Фаластин дар бахши дигаре аз суханонаш бо таъкид бар ин ки хатари воқеӣ аз сӯи режими саҳюнистӣ аст на аз Ғазза, гуфт: "Дархости халъи сипоҳ барои фаластиниҳо ҳамчун ҷудо кардани рӯҳ аз бадан аст."
Вай нисбат ба тавоноии Ҳамос барои қонеъ кардани давлати Амрико дар бораи раҳёфти бархурдорӣ аз сипоҳ изҳори умедворӣ кард ва гуфт, рӯйкарде, ки онро бар асоси ақлонияти амалгароии Амрико тавсиф кард, метавонад бар тарафи исроилӣ таҳмил шавад.
Your Comment