Ба гузориши хабаргузории Абно, Мария Захарова, сухангӯи Вазорати умури хориҷаи Русия, дар мусоҳиба бо хабаргузории ТАСС гуфт: "Володимир Зеленский, раисҷумҳури Укроин, ба далели шароити майдони набард ва фақдони машруъияти сиёсӣ, ба бунбаст расидааст."
Ба гуфтаи ин дипломати рус, давраи ихтиёроти раёсатҷумҳурии Зеленский дар таърихи 20 майи 2024 ба поён расидааст, аммо ӯ ҳар коре анҷом медиҳад то дар қудрат боқӣ бимонад.
Захарова афзуд: "Бо таваҷҷуҳ ба беэътимодии мутлақи мардуми Укроин ба Зеленский ва фирори онҳо аз ин кишвар, ӯ акнун шурӯъ ба боҷхоҳӣ аз ҳомиёни ғарбии худ кардааст."
Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, 9 декабр эълом кард, ки акнун замони муносибе барои баргузории интихобот дар Укроин аст. Трамп таъкид кард, ки Киев аз даргирии ҷорӣ ба унвони абзоре барои ҷилавгирӣ аз баргузории интихобот истифода мекунад.
Дар ҳамон рӯз, Зеленский эълом кард, ки омодаи баргузории интихоботи раёсатҷумҳурӣ дар Укроин аст, аммо барои ин кор ба ислоҳоти қонунӣ ва ҳамчунин тазминҳои амниятӣ ниёз аст, то низомиён низ битавонанд дар раъйгирӣ ширкат кунанд. Ӯ аз қонунгузорон хост «тағйироти қонунӣ»-и лозимро эҷод кунанд ва аз Иёлоти Муттаҳида ва Аврупо низ хост амнияти раванди раъйгириро тазмин кунанд.
