Пезешкиён ва Путин дар Туркманистон мулоқот мекунанд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, хабаргузории Спутник дар канали телеграмии худ аз мулоқоти президентҳои Эрон ва Русия дар Туркманистон хабар дод.
Бар асоси эъломи ин хабаргузорӣ, Владимир Путин, президенти Русия, рӯзҳои 11 ва 12 декабр барои ширкат дар як ҳамоиш ба муносибати Соли байналмилалии сулҳу эътимод, Рӯзи байналмилалии бетарафӣ ва 30-умин солгарди бетарафии доимии Туркманистон ба Ишқобод сафар хоҳад кард.
Мулоқоти раиси ҷумҳури Русия ва Масъуд Пезешкиён, раиси ҷумҳури Эрон низ дар Ишқобод барномарезӣ шудааст.
