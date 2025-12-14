Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Ситоди кулли Нерӯҳои мусаллаҳи Украина иддао кард, ки ҳамлаҳои низомии дақиқе дар умқи хоки Русия анҷом додааст.
Созмони иттилооти Украина ҳам муддаӣ шуд: Мо системаҳои радарии Русияро дар нимҷазираи Қрим ҳадаф қарор додем.
Ин таҳаввулоти майдонӣ ва иддаоҳои Украина дар ҳоле матраҳ шудааст, ки Володимир Зеленский, раисиҷумҳури ин кишвар, дар тозатарин изҳори назар дар мавриди ҷанги Украина гуфт: Фақат тазминҳои мӯътабар мунҷар ба сулҳ мешавад.
Вай ҳамчунин таъкид кард, ки ироаи тазминҳои амниятӣ дар муқобили мансух кардани узвияти Украина дар «НАТО» роҳи ҳалли миёна маҳсуб мешавад.
