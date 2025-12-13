Ваҳшати Исроил нисбат ба вуқӯи амалиёти зиддисаҳюнистӣ аз самти Урдун

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Арабӣ 21, рӯзномаи Едиот Аҳронот гузориш дод, ки артиши режими саҳюнистӣ нерӯҳои худро дар навори марзӣ бо Урдун мустақар карда ва пойгоҳҳои низомие, ки аз замони имзои тавофуқи сулҳ бо Урдун дар соли 1994 то кунун мавриди истифода қарор нагирифта будандро муҷаддадан фаъол кардааст.
Бар асоси ин гузориш, омодабоши бесобиқаи артиши режими саҳюнистӣ дар қиболи Урдун аз тарс аз иҷрои амалиёти зиддисаҳюнистӣ аз самти марзҳои ин кишвар сурат мегирад.
Едиот Аҳронот изофа кард, режими саҳюнистӣ аз замони имзои тавофуқи сулҳ бо Урдун 46 пойгоҳи низомии худро дар тӯли марзҳои Урдун ба сурати тадриҷӣ тахлия кард, аммо баъд аз вуқӯи амалиёти тӯфони Ақсо як гурӯҳ ба номи "Тими Сурх" барои баррасии эҳтимоли иҷрои амалиёти зиддисаҳюнистӣ аз дигар ҷабҳаҳо ташкил дод ва ба ин натиҷа расид, ки марзҳои шарқӣ метавонад яке аз ин ҷабҳаҳо бошад.
