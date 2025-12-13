Шайх Наим Қосим: Тарҳи бисёр хатарнок дар роҳ аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Алаҳд, Шайх Наим Қосим, муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар суханронӣ дар гирдиҳамоии Фотимиён ба муносибати зодрӯзи Ҳазрати Заҳро (с) гуфт: "Шайх Набил Қавуқ аз чеҳраҳои барҷастаи муқовимат аст."
Муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон дар идома аз фаъолияти дастандаркорони гирдиҳамоии Фотимиён тамҷид ва эълом кард: "Мо бояд аз дастандаркорони ин гирдиҳамоии бузурги Фотимиён ташаккур кунем, гирдиҳамое, ки баёнгари ин муҳит, раванд ва эътиқоди росих муртабит бо Ҳизбуллоҳ ва муқовимат аст. Ҳазрати Фотима (саломуллоҳ алайҳо) намунае барои занон ва мардон аст ва ҷойгоҳи волое дорад."
Шайх Наим Қосим дар идома ба тамҷид аз занони муқовимат пардохт ва гуфт: "Имрӯз мо гирди ҳам омадаем, то бори дигар бо муқовимат, Ҳизбуллоҳ ва Сайид Ҳасан Насруллоҳ, Сайиди шаҳидони уммати исломӣ, бунёдгузори ин ҷунбиш таҷдиди аҳд кунем."
Муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳ бар зарурати нақши барҷастаи занон дар ҳамаи арсаҳо, ба вижа тарбияи хонавода ва ҳимоят аз муқовимат таъкид кард.
Вай идома дод: "Давлат масъули тасбити ҳокимият ва истиқлоли Лубнон аст. Муқовимат дар ростои иҷрои тавофуқи оташбас ба тааҳудоти худ ба таври комил амал карда ва ҳомии давлат будааст. Мо дар баробари марҳалаи наве қарор дорем, ки рӯйкарди мухталифро металабад. Аз замони барқарории оташбас дар 27 ноябри 2024 мо вориди марҳалаи наве шудаем."
Муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон таъкид кард: "Ҳамлаҳои Исроил хатаре барои Лубнон ва барои мост. Боздорандагӣ дар баробари душман як истисност. Дастовардҳои муқовимат бо озодсозӣ санҷида мешавад."
Вай афзуд: "Маъмурияти асосии муқовимат озодсозӣ аст. Муқовимате дар дунё вуҷуд надорад, ки дар зарфи муддати 17 сол битавонад дар баробари душман боздорандагӣ эҷод кунад ва ин боздорандагӣ истисноӣ аст. Давлат ва артиш бояд боздорандагӣ дар баробари душман эҷод кунанд ва муқовимат ҳомии онҳост. Муқовимат омодаи ҳамкории комил бо артиши Лубнон аст. Агар Исроил тохтутоз мекунад, мо бояд хоҳони халъи силоҳи нерӯҳо шавем?"
Муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон таъкид кард: "Агар артиш нотавон аз ҳимоят аст, бояд хоҳони халъи силоҳ шавем? Вазифаи муқовимат ҳимоят ва пуштибонӣ аст ва ин ки ба озодсозии арозӣ кумак кунад. Муқовимат бо як стратегияи дифоъӣ барои баҳрабардорӣ аз қудрат ва муқовимати Лубнон мувофиқ аст, аммо мухолифи таслим ва созиш бо Амрико ва Исроил аст. Дар сурати таслим шудан, Лубноние боқӣ нахоҳад монд ва авзои Сурия алгу ва намунаи пеши рӯи мост."
Вай афзуд: "Мушкили давлат мушкили таҳримҳои таҳмилӣ ва фасоди фарогир аст. Инҳисори силоҳ ба ин шакл ба манзилаи нобудии тавони Лубнон аст. Режими Исроил таҳдид мекунад ва танҳо роҳ аз нигоҳи он таслим шудан аст ва ин ки Лубнон таҳти идораи исроилӣ бошад. Таслим шудан заволи Лубнонро ба ҳамроҳ дорад. Тарҳи душмани исроилӣ пас аз террори Насруллоҳ ва фармондеҳони шаҳид нобудии Ҳизбуллоҳ ва аз байн бурдани муқовимат буд."
Наим Қосим гуфт: "Бо ваҳдат ва суботи мо ҷанге рух намедиҳад. Ҳузури муқовимат яъне зиндагӣ ва миллат ва сарбаландӣ. Мо дар набарди аввалӣ-албос муваффақ шудем, ки ҳадафи душманро дар нобудии Ҳизбуллоҳ ва аз байн бурдани муқовимат хансо кунем."
Муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон таъкид кард: "Амрико бидонад, ки мо дифоъ хоҳем кард ва агар осмон ба замин биёяд, халъи силоҳ муҳаққақ нахоҳад шуд, то ҳадафи Исроил муҳаққақ шавад ва агар дунё алайҳи Лубнон ба ҷанг бархезад, халъи силоҳе дар кор нахоҳад буд. Агар ҷанге рух диҳад, аҳдофаш муҳаққақ нахоҳад шуд ва ин комилан барои мо аён аст. Мо ба шумо иҷоза нахоҳем дод. Ин рух нахоҳад дод, мо фарзандони Имом Ҳусейн (а) ҳастем."
Шайх Наим Қосим таъкид кард: "Муқовимат чаҳор дастоварди бузург муҳаққақ кард, арозӣро озод кард ва дар баробари чалишҳо истод ва боздорандагӣ дар баробари душман дар фосилаи солҳои 2006 то 2023 эҷод кард ва ҳамла ба Лубнонро хансо кард ва муқовимати устурае аз сӯи муқовимат рақам хӯрд."
Вай гуфт: "Ин ривояти мо ва ин мавзеъи мост, ки аз он кӯтоҳ нахоҳем омад. Ин мавзеъ, шарофатмандонатрин мавзеи миллӣ аст ва ниёзе ба таъйиди касоне бо собиқаи торик ва сиёҳ надорад."
Наим Қосим таъкид кард: "Барак дар пайи мулҳақ кардани Лубнон ба Сурия аст ва ақаллиятҳо дар ин дарёи васеи Сурия гум мешаванд ё муҳоҷират мекунанд. Бо вуҷуди Исроил, мусулмонон ва масеҳиён ҷойе дар Лубнон надоранд. Агар Лубнон таслим шавад, таърихи он маҳв мешавад ва бидуни оянда мешавад."
Вай хитоб ба давлатмардони ин кишвар гуфт: "Аз имтиёздиҳӣ даст бардоред. Оё ҳарфҳои сафири Амрико мабнӣ бар ин ки музокирот як мавзӯъ аст ва тадовоми ҳамлаҳои Исроил мавзӯъи дигар аст,ро нашунидаед? Ин мантиқе ошкор аст, ки музокирот масири мустақил дорад ва ин ки ба манзилаи тадовоми ҳамлаҳост, пас фоидаи музокирот чист?"
