  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Ҳамлаи паҳподиӣ ба таъсисоти Созмони Милал дар Судон; 6 неруи ҳифзи сулҳ кушта шуданд

14 Декабр 2025 - 23:37
News ID: 1761832
Source: ABNA
Ҳамлаи паҳподиӣ ба таъсисоти Созмони Милал дар Судон; 6 неруи ҳифзи сулҳ кушта шуданд

Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид аз кушта шудани 6 нафар аз неруҳои ҳифзи сулҳ дар ҳамлаи паҳподиӣ ба таъсисоти ин Созмон дар Судон хабар дод.

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Спутник, Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, эълом кард, ки дар пайи ҳамлаи паҳподиӣ ба як пойгоҳи логистикӣ вобаста ба Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Кадуғлӣ, маркази иёлати Курдуфони ҷанубӣ дар маркази Судон, 6 нафар аз неруҳои ҳифзи сулҳ кушта ва 8 нафари дигар захмӣ шудаанд.

Гутерриш гуфт, ки тамоми афроди кушташуда табааи Бангладеш буда ва дар чорчӯби Неруи амниятии муваққати Созмони Милал барои минтақаи Обӣ (Юнисфа) хидмат мекарданд.

Дабири кулли Созмони Милал ин ҳамларо ба шиддат маҳкум кард ва онро «ғайриқобили тавҷеҳ» донист ва ҳушдор дод: Ҳамлаҳое, ки неруҳои ҳифзи сулҳи Созмони Милалро ҳадаф қарор медиҳанд, метавонанд бар асоси ҳуқуқи байналмилалӣ дар зейли ҷиноёти ҷангӣ қарор гиранд.

Вай ҳамчунин хостори шиносоӣ ва посухгӯ кардани фаврии омилони ин ҳамла шудааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha