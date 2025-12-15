Вокуниши «Трамп» ба ҳамла ба маросими яҳудиён дар Австралия

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, зимни суханоне дар Вошингтон ба ҳамла ба маросими яҳудиён дар соҳили Бондай дар шаҳри Сиднейи Австралия вокуниш нишон дод.
Доналд Трамп дар бораи ин ҳамла гуфт: «Ҳамлаи Бондай дар Австралия ваҳшатнок буд.»
Раисҷумҳури Амрико ҳамчунин ин ҳамларо «яҳудситезона» тавсиф кард.
Имрӯз, шанбе, дар пайи ҳамлаи мусаллаҳона ба ҷашни мазҳабии яҳудиҳо (Ҳанӯко) дар соҳили Бондайи Сиднейи Австралия, дасткам 12 нафар кушта ва даҳҳо нафар низ захмӣ шуданд.
Вай ҳамчунин бо ишора ба ҳамлаи ахир ба нерӯҳои амрикоӣ дар Сурия таъкид кард: «Мо хисороти сангине ба омилони ин ҳамла ворид хоҳем кард.»
Трамп иддао кард, ки ин ҳамла тавассути гурӯҳи маъруф ба «ДОИШ» анҷом шуда ва давлати Сурия дар он нақше надоштааст.
Ӯ дар идома гуфт: «Давлати Сурия ва раисҷумҳури ҷадиди ин кишвар дар канори мо ҷангидаанд.»
Раисҷумҳури Амрико бори дигар бар азми Вошингтон барои посухи қотеъ ба ҳар гуна ҳамла алайҳи нерӯҳояш дар минтақа таъкид кард.
