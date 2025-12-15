Ба гузориши хабаргузории Абно, Дмитрий Песков, сухангӯи Кремл, дар мусоҳиба бо телевизиони давлатии Русия гуфт: "Ҳузури мутахассисони НАТО, ки дар хоки Украина ва дар сохторҳои давлатии ин кишвар фаъолият мекарданд, аз ҷумлаи омилҳое буд, ки Русияро ба самти оғози «амалиёти вижаи низомӣ» суқ дод."
Вай бо ишора ба мавозеи Володимир Зеленский, раисҷумҳури Украина, пас аз пирӯзӣ дар интихоботи раёсатҷумҳурии соли 2019-и ин кишвар гуфт: "Зеленский бо шиори сулҳ вориди рақобатҳои интихоботӣ шуд, аммо дар амал, тавофуқҳои Минскро нақз кард ва ба ташдиди танишҳо доман зад."
Сухангӯи Кремл афзуд: "Ҳузури ошкори мутахассисони НАТО дар қаламрави Украина ва дар ниҳодҳои давлатии ин кишвар, дар канори ирсоли таслиҳот барои Киев, ғайри қобили инкор аст. Ин вазъият, таҳдиде мустақим алайҳи шаҳрвандони рус дар Украина ва ҳамчунин хатаре густардатар барои амнияти Русия маҳсуб мешуд."
Песков таъкид кард: "Маҷмӯи ин омилҳо дар ниҳоят ба иттихози тасмим барои оғози амалиёти вижаи низомӣ мунҷар шуд."
