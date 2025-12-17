Сухангӯи давлати Чин: Амрико бояд ба асли "Чини воҳид" пойбанд бимонад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Глобал Таймз", Чжу Фэнлян, сухангӯи дафтари умури Тайвани Шӯрои давлатии Чин, дар вокуниш ба интишори стратегии амнияти миллии ҷадиди Амрико таъкид кард, ки тарафи амрикоӣ бояд ба асли "Чини воҳид" ва муфоди се баёнияи муштараки Чин ва Амрико пойбанд бошад.
Ин мақоми чинӣ аз мақомоти амрикоӣ хост, ки рӯйкарди эҳтиёткоронатар дар қиболи масоили марбут ба ҷазираи Тайван дошта бошанд ва иҷоза надиҳанд, ки ақаллияти ҷудоихоҳи ин ҷазира, Чин ва Амрикоро ба самти тақобил ва даргирӣ бикашонанд.
Чжу афзуд: "Дар ҷаҳон танҳо як Чин вуҷуд дорад ва истиқлоли ҷазираи Тайван бо сулҳ дар гулӯгоҳи Тайван созгор нест."
Амрико аз ҷумлаи ҳомиёни ҷазираи Тайван аст, ки ҳоло ба сурати худкор идора мешавад. Рӯйкарди сиёсии Вашингтон ва муттаҳидонаш, аз ҷумла Жопун, танишҳо дар гулӯгоҳи Тайванро дар моҳҳои ахир афзоиш додааст.
Your Comment