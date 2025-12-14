Катибаҳои Қассом: Ҳаққи посух додан ба режими саҳюнистӣ барои мо маҳфуз аст

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, катибаҳои Иззуддин Ал-Қассом, шохаи низомии ҷунбиши Ҳамос, бо содири баёнияе, шаҳодати «Роид Саъд» фармондеҳи бахши сохти таҷҳизоти низомӣ дар ин катибаҳоро дар амалиёти террори режими саҳюнистӣ расман эълом кард ва шаҳодати ӯро таслият гуфт.
Дар баёнияи катибаҳои Қассом омадааст: Фармондеҳи бузурги мо «Роид Саъд» пас аз даврони тӯлонӣ ва барҷастаи фидокорӣ ва хидмат дар арсаҳои мухталифи ҷиҳод ва муқовимат, ба сӯи Парвардигораш раҳсипор шуд. Ин шаҳиди бузургвор бо фармондеҳии бахши саноати низомии катибаҳои Қассом, ки дар амалиёти Тӯфони Ақсо яке аз муҳимтарин аркони халлоқияти муқовимати моро ташкил дод, масири ҷиҳодии худро ба авҷ расонд.
Катибаҳои Қассом таъкид кард: Душман бо террори фармондеҳон ва фарзандони миллати Фаластин ва бо таҷовузи рӯзона ва мудовими худ алайҳи миллати мо дар манотиқи мухталифи Навори Ғазза, аз тамоми хатҳои сурх убур кардааст.
Дар бахши дигаре аз ин баёния тасриҳ шудааст, ки душмани саҳюнистӣ ҳатто «тарҳи Трамп»-ро нодида мегирад ва раисиҷумҳури Амрико ва миёнҷиҳо бояд масъулияти ин таҷовузоти хатарнокро бар ӯҳда бигиранд.
Катибаҳои Қассом бо баёни ин ки фармондеҳи ҷадидеро барои анҷоми вазоифе, ки қаблан шаҳид Абӯ Муъоз (Роид Саъд) бар ӯҳда дошт, мансуб кардааст, таъкид кард: Масири ҷиҳоди мо мутаваққиф нахоҳад шуд ва террори раҳбарон, азм ва иродаи моро тазъиф нахоҳад кард.
Шохаи низомии ҷунбиши Ҳамос дар поёни баёнияи худ ба режими саҳюнистӣ ҳушдор дод: Ҳаққи мо барои посух додан ба таҷовузи ишғолгарон тазмин шудааст ва мо ҳақ дорем бо тамоми қувва аз худ дифоъ кунем.
