Ба гузориши хабаргузории Абно, Абдулборӣ Аттон, таҳлилгари масоили роҳбурдии минтақа, дар мақолае дар нашрияи «Раъй-ул-явм» ба баррасии андозаҳои ҳамла ба яҳудиён дар шаҳри Сиднейи Австралия пардохта ва навишт, ки ҳамлаи хунине, ки дар маҳалли ҳузури беш аз ду ҳазор нафар дар маросими ҷашни яҳудии Ҳанӯко анҷом шуда ва мунҷар ба кушта шудани 12 нафар ва захмӣ шудани шуморе дигар шуд, мумкин аст як иқдоми барномарезишуда аз сӯи режими саҳюнистӣ барои пешбурди як роҳбурди ҷадид бо ҳадафи тақвияти чеҳраи «қурбонӣ» барои ин режим ва эҳёи равиши «мубориза бо яҳудситезӣ» дар ҷаҳон бошад, ки ба лутфи наслкӯшӣ дар Навори Ғазза комилан аз байн рафтааст.
Вай меафзояд, ки бузургтарин мухолифи раванди яҳудситезӣ, ҷунбиши Саҳюнизм аст ва Бинёмин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, барҷастатарин намоди он аст, ки дастҳояш ба хуни беш аз 70 ҳазор ғайринизомии фаластинӣ, аз ҷумла 40 ҳазор кӯдак, олуда аст ва дувуним миллион фаластиниро пас аз тахриби беш аз 95 дарсад аз хонаҳояшон овора карда ва шумори зиёде аз онҳоро бо қатъи кумакҳо то сарҳади марг гурусна нигоҳ дошта ва марокизи тавзеъи ғизоро ба камингоҳҳое барои эъдоми онҳо табдил кардааст.
Нетаняҳу ҳангоме нақши машкуки эҳтимолии худро дар ин ҳамла расво кард, ки нахуствазири Австралия ва давлаташро ба домана задан ба яҳудситезӣ ва пешбурди раванди ба расмият шинохтани кишвари Фаластин ва ҳимоят аз роҳи ҳалли эҷоди ду давлат муттаҳам кард ва онро масъули ин ҳамла донист. Вай фаромӯш кардааст, ки артиши ӯ беш аз 500 бемор ва маҷрӯҳ ва пизишк ва парастор ва навзоди норасиро дар бемористони Ал-Маъмадонӣ дар Навори Ғазза дар камтар аз 5 дақиқа ва дар мавориди мутааддид беш аз 5000 лубнониро дар чанд дақиқа дар ҷинояти пейҷерҳо ё ҳамла ба Зӯҳияи Байрут ва Биқоъ ва ҷануби Лубнон ба қатл расонидааст.
Аттон таъкид кард, ки дар даҳаҳои пешин низ ҷунбиши Саҳюнизм дар куштори яҳудиён бо Нозизм ҳамкорӣ кард ва синамоҳо ва маҳаллаҳои яҳудинишинро дар Миср ва Ироқ мунфаҷир кард, то онҳоро битарсонад ва ба муҳоҷират ба Фаластини ишғолӣ водор кунад, ба ҳамин иллат набояд аз нақши эҳтимолии онҳо дар иҷрои амалиёти ҳамла ба ҷашни яҳудиён дар Сидней ё дигар пойтахтҳои ғарбӣ барои муттаҳам кардани мусулмонон тааҷҷуб кунем.
Вай идома дод, ки бузургтарин зарбаи кушанда ба лоиҳаи нажодпарастонаи саҳюнистӣ ба дасти саркардагони кунунии режими саҳюнистӣ ворид шуд ва аксарияти қотеъи ҷаҳон аз таблиғоти дурӯғин ва пропагандаи саҳюнистҳо раҳо шуда ва дар ҳимоят аз қурбониёни кушторҳо ва наслкӯшии режими саҳюнистӣ дар Навори Ғазза қад алам карданд ва ҳатто миллионҳо нафар аз пайравони дини яҳуд, нафрати худро аз лоиҳаи саҳюнистӣ ва кушторҳои он эълом карда ва гуфтанд, ки ин лоиҳа ба таҳдид ва хатари вуҷудӣ барои онҳо табдил шуда ва ҳамзистии онҳо бо амният ва сулҳ дар ҷомеаҳои маҳалли зиндагиашонро ба хатар андохтааст.
