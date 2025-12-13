Интиқоди шадиди Ҳизбуллоҳ аз изҳороти вазири хориҷаи Лубнон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Алаҳд, «Ҳусейн ал-Ҳоҷ Ҳасан», намояндаи парлумони Лубнон ва узви фраксияи вафодорӣ ба муқовимат таъкид кард, ки изҳороти ахири «Юсуф Риҷӣ», вазири хориҷа, алайҳи Ҳизбуллоҳи Лубнон, мавқеи расмии давлати Лубнон нест, балки инъикоскунандаи дидгоҳ ва мавзеъгириҳои ҳизби «Нерӯҳои Лубнонӣ» аст.
Вай бо таъкид бар ин ки «Исроил тамоюле ба сулҳ бо ҳеҷ кас надорад ва як давлати мутаҷовиз ва золим аст» афзуд: «Ҳадди ақалле, ки вазири хориҷа метавонад анҷом диҳад, ин аст, ки аввал фаъолияти дипломатикии худро фаъол кунад ва ба ҷаҳон тавзеҳ диҳад, ки Лубнон дар тӯли як соли гузашта ба тавофуқномаи оташбас пойбанд буда ва душмани саҳюнистӣ ҳаргиз ба ин тавофуқ пойбанд набуда ва ҳамчунон ба Лубнон таҷовуз мекунад.»
Ал-Ҳоҷ Ҳасан ёдовар шуд, ки ин Юсуф Риҷӣ набуд, ки ҷанубро озод кард, балки силоҳи муқовимат буд, ки ҷанубро дар соли 2000 озод кард, он ҳам дар шароите, ки вазири хориҷаи кунунӣ ва ҳизби вай, яъне ҳизби Нерӯҳои Лубнонӣ, дар ҷабҳаи дигаре қарор доштанд.
Ин узви аршади Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки муқовимат дастовардҳое дорад, аммо монанди ҳамаи кишварҳо ва миллатҳое, ки мавриди ҳамла қарор мегиранд, ҳамлае ба муқовимат ва Ҳизбуллоҳ ворид шудааст, мо онро инкор намекунем, аммо ҳеҷ кас ҳақ надорад нақши силоҳ ва муқовимат ва ҷунбиши Амал ва унсурҳои муқовиматро дар озодсозии ҷануби Лубнон дар соли 2000 ва муқобила бо ҷанги Исроил дар соли 2006 ва муқобила бо такфириҳо дар соли 2017 инкор кунад.
Вай бо ишора ба ин ки вазири хориҷаи Лубнон набояд таҷовузи саҳюнистҳо ба ин кишварро тавҷеҳ кунад, ба интиқод аз суханони Риҷӣ дар бораи силоҳ ва инҳисори силоҳ пардохт ва гуфт: «Ман муътақидам, ки авлавият ин аст, ки ҷаноби вазир бар ақибнишинии душман, бозгардондани асирон ва таваққуфи таҷовуз тамаркуз кунад.»
Вай бо ишора ба таҳаввулоти Сурия гуфт, ки дар кишвари бародари мо, яъне Сурия, ки силоҳ ва муқовимате дар он нест, чаро таҷовузҳо идома дорад? Баҳонае, ки режими саҳюнистӣ дар Лубнон бо вуҷуди силоҳ ва муқовимат ба он мутавассил мешавад, дар Сурия вуҷуд надорад, бо ин ҳол ишғол ва таҷовуз идома дорад.
Ал-Ҳоҷ Ҳасан афзуд: «Он чӣ мо мегӯем, ин аст, ки вақте душман ақибнишинӣ кунад ва таҷовуз мутаваққиф шавад ва асирон бозгардонда шаванд ва бозсозӣ оғоз шавад, Лубнон бояд стратегияи амниятӣ ва дифоъи миллии худро мавриди баҳс қарор диҳад ва бар асоси он ҳар амре метавонад мавриди тавофуқи лубнониҳо қарор гирад.»
Вай ин саволро матраҳ кард, ки чӣ гуна метавон дар оянда аз Лубнон дифоъ кард, вақте режими саҳюнистӣ ҳоло мехоҳад шароити Сурияро ба Лубнон таҳмил кунад? Нетаняҳу вориди хоки Сурия мешавад ва мегӯяд, ки мехоҳад он ҷо бимонад.
Узви аршади Ҳизбуллоҳ ба музокирот миёни режими саҳюнистӣ ва Сурия тайи як соли гузашта ишора карда ва пурсид: «Музокироте байни Сурия ва Исроил аз як сол пеш дар ҷараён аст ва ҷаласоте дар сатҳи вазирон баргузор шуда, ин музокирот ба куҷо анҷомид? Нетаняҳу дар ду рӯзи ахир гуфт, ки барои тавофуқи амниятӣ бо Сурия шитобе надорад ва мехоҳад минтақаи ҳоил эҷод кунад ва дар Ҷабал-уш-Шайх бимонад.»
Юсуф Риҷӣ, вазири хориҷаи Лубнон, пеш аз ин дар гуфтугӯ бо Ал-Ҷазира иддао кард, ки силоҳи Ҳизбуллоҳ дар ҳимоят аз Ғазза ва дифоъ аз кишвар беасар будани худро собит кардааст. Вай афзуд, ки давлати Лубнон дар ҳоли музокира бо Ҳизбуллоҳ барои мутақоид кардани он ба таҳвили силоҳҳояш аст, аммо ин ҳизб аз ин кор худдорӣ мекунад.
Your Comment