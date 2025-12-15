Ноинӣ: Андозаҳои тозаи қудрати Эрон дар ҷанг ошкор мешавад

Сардор Алӣ Муҳаммад Ноинӣ, сухангӯи Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, дар робита ба дастовардҳои нави дифоӣ ва амниятии Сипоҳ гуфт: "Ҳатман ба дастовардҳои нав дар ҳамаи ҳавзаҳо, дар силоҳ, тактика ва тарҳрезӣ мерасем, ба ғайр аз ин фикр намекунем."
Ӯ хотирнишон кард: "Қатъан, агар ҷанге ҳам шурӯъ шавад, душман бо қудрати ҷадид дар андозаҳои мухталифи низомии Ҷумҳурии Исломӣ рӯбарӯ мегардад; аммо инҳоро бояд дар саҳнаи ҷанг таҷриба кард ва душман ҳам дар ҳамон ҷо бояд осори ин таҳаввулотро бубинад."
Your Comment