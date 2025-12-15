  1. Home
Ноинӣ: Андозаҳои тозаи қудрати Эрон дар ҷанг ошкор мешавад

15 Декабр 2025 - 13:10
Сухангӯи Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ гуфт: "Қатъан, агар ҷанге ҳам шурӯъ шавад, душман бо қудрати ҷадид дар андозаҳои мухталифи низомии Ҷумҳурии Исломӣ рӯбарӯ мегардад."

Сардор Алӣ Муҳаммад Ноинӣ, сухангӯи Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, дар робита ба дастовардҳои нави дифоӣ ва амниятии Сипоҳ гуфт: "Ҳатман ба дастовардҳои нав дар ҳамаи ҳавзаҳо, дар силоҳ, тактика ва тарҳрезӣ мерасем, ба ғайр аз ин фикр намекунем."

Ӯ хотирнишон кард: "Қатъан, агар ҷанге ҳам шурӯъ шавад, душман бо қудрати ҷадид дар андозаҳои мухталифи низомии Ҷумҳурии Исломӣ рӯбарӯ мегардад; аммо инҳоро бояд дар саҳнаи ҷанг таҷриба кард ва душман ҳам дар ҳамон ҷо бояд осори ин таҳаввулотро бубинад."

