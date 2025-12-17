Эътирофи мақоми Кохи Сафед: Ҳадафи ҳамла ба қаиқҳо сарнагунии давлати Венесуэла аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сузӣ Вайлз, раиси дафтари Кохи Сафед дар мусоҳиба бо маҷаллаи "Vanity Fair" гуфт: "Ҳамлаҳои низомии Амрико алайҳи қаиқҳои машкук ба қочоқи маводи мухаддир дар атрофи Амрикои Лотинӣ, дар воқеъ бо ҳадафи сарнагунии Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэла анҷом мешавад ва ҳадаф танҳо мубориза бо маводи мухаддир нест."
Вай афзуд: "Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико мехоҳад ҳамла ба қаиқҳоро то он даме идома диҳад, ки Мадуро таслим шавад."
Раиси ҷумҳури Амрико рӯзи сешанбе эълон кард, ки Кохи Сафед низоми ҳоким бар Венесуэларо ҳамчун "созмони террористии хориҷӣ" табақабандӣ карда ва муҳосираи комили ин кишварро ба иҷро хоҳад гузошт. Трамп таъкид кард, ки тамоми нафтпешҳое, ки таҳти таҳрим ҳастанд ва ба Венесуэла ворид ё аз он хориҷ мешаванд, таҳти муҳосира қарор хоҳанд гирифт.
Your Comment