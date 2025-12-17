Яке аз хатарноктарин саркардаҳои ДИИШ ба доми нерӯҳои Ироқ афтод

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Ал-Маълума", нерӯҳои амниятии Ироқ пас аз як амалиёти 10-моҳа ва таҳти назорат гирифтани ҳаракатҳои яке аз сарони ДИИШ, ӯро дастгир карданд. Бар асоси ин гузориш, саркардаи мазкур пас аз бозгашт аз яке аз кишварҳои ҳамсояи Ироқ таҳти назорат қарор гирифта ва боздошт шуд.
Вай яке аз хатарноктарин унсурҳои ДИИШ ба шумор меравад, ба гунае ки номаш дар рӯйхати сарони ин ташкилоти террористӣ сабт шуда ва фаъолиятҳояшро аз соли 2004 дар Бағдод оғоз кардааст. Ин саркардаи ДИИШ бо лақаби "Абӯалиё" маъруф буда ва дар заминаи бомбгузорӣ фаъолият мекард.
Таҳқиқоти суратгирифта нишон медиҳад, ки Абӯалиё ба сурати мустақим дар иҷрои амалиётҳои террористӣ дар минтақаҳои мухталифи Бағдод даст доштааст. Вай дар ҷараёни поксозии Ироқ аз унсурҳои ДИИШ ба устонҳои Салоҳуддин ва Киркук рафта ва сипас ба хориҷ аз кишвар фирор карда буд.
