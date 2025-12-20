Рубио: Эҳтимоли анҷоми музокироти мустақим миёни Трамп ва Мадуро мунтафӣ нест

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Русия Ал-Явм», Марко Рубио, вазири умури хориҷаи Амрико, ин изҳоротро дар посух ба пурсиши хабарнигоре дар Вазорати хориҷаи Амрико дар бораи имкони дидори рӯбарӯ миёни Трамп ва Мадуро баён кард.
Рубио гуфт: «Дар мавриди музокироти раиси ҷумҳур [Трамп] изҳори назар намекунам. Фақат ба ин воқеият ишора мекунам, ки раиси ҷумҳур, ҳамон тавр ки дидаед, омодаи гуфтугӯ бо ҳар касе ҳаст. Ў омода аст ва музокираро имтиёздиҳӣ намедонад».
Вазири хориҷаи Амрико афзуд: «Иттилооти ҷадиде дар бораи ин ки дар идома чӣ иттифоқе хоҳад афтод, надорам. На далеле барои бадбинӣ дорам ва на хушбинӣ. Дар бораи маҷмӯаи гузинаҳо, аз ҷумла гузинаҳои дипломатик дар ихтиёри раиси ҷумҳур, изҳори назар намекунам».
Ин суханон пас аз гузоришҳое матраҳ шуд, ки рӯзномаи «New York Times» дар авохири ноябр мунташир карда буд; гузоришҳое, ки бо истинод ба манобее муддаӣ буд Трамп эҳтимоли дидори дуҷониба бо раиси ҷумҳури Венесуэларо баррасӣ кардааст.
Трамп низ дар гуфтугӯе бо шабакаи «Fox News» дар 21 ноябр гуфта буд, ки қасд дорад «ба зудӣ» вориди музокира бо Мадуро шавад. Ин таҳаррукоти дипломатик дар ҳоле сурат мегиранд, ки равобити ду кишвар дар авҷи таниш қарор дорад.
Амрико ахиран давлати Каракасро «созмони террористии хориҷӣ» муаррифӣ карда ва таҳдид ба вокунишҳои шадид кардааст; иқдоме, ки Венесуэла онро рад карда ва Вашингтонро ба рафтори хасмона ва фишори сиёсӣ муттаҳам мекунад. Дар чунин фазои пуртаниш, кушоиши масири гуфтугӯи мустақим метавонад яке аз роҳҳои эҳтимолӣ барои коҳиши таниш бошад.
Your Comment