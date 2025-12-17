Худкушии як низомии дигари саҳюнист дар пойгоҳи артиш

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Ал-Нашра", рӯзномаи саҳюнистии "Ҳааретс" гузориш дод, ки як низомии саҳюнист дар дохили як пойгоҳи низомӣ дар шимоли сарзаминҳои ишғолӣ бо тирпарронӣ ба сӯи худ, худкушӣ кардааст. Ин ҳодиса шумори низомиёни исроилиро, ки аз оғози наслкушӣ дар Ғазза худкушӣ кардаанд, ба 61 нафар расонд.
Рӯзномаи "Ҳааретс" гузориш дод, ки ин низомии исроилӣ пас аз тир задан ба худ дар дохили пойгоҳ ба шиддат захмӣ шуд ва пас аз интиқол ба бемористон ба ҳалокат расид.
Пеш аз ин, артиши саҳюнистӣ дар баёнияе эълон карда буд, ки як низомӣ бар асари тирпарронӣ дар як пойгоҳи низомӣ дар шимоли сарзаминҳои ишғолӣ ба шиддат захмӣ ва ба бемористон мунтақил шудааст. Ин баёния таъкид кард, ки пулиси низомӣ таҳқиқотро дар мавриди ин ҳодиса оғоз кардааст.
Як гузориши расмии саҳюнистӣ, ки аз сӯи Маркази таҳқиқот ва иттилооти парлумони Исроил дар 28-уми октябри гузашта мунташир шуд, фош кард, ки 279 низомии саҳюнист аз ибтидои соли 2024 даст ба худкушӣ задаанд.
Your Comment