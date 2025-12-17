Арақчӣ: Амрико ҷаҳонро ба сӯи беқонунӣ ва қонуни ҷангал пеш мебарад

Бино ба гузориши хабарнигори АБНА аз Русия, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии кишварамон дар нишасте бо донишҷӯёни Донишгоҳи МГИМО-и Русия изҳор дошт: "Барои ман ҳамеша ҷолиб буд, ки дипломатҳои сафорати Русия дар Эрон чӣ қадар хуб форсӣ сӯҳбат мекунанд."
Вай идома дод: "Вазорати корҳои хориҷии Эрон донишгоҳе бо номи Равобити байналмилалӣ дорад. Шодам, ки ҳоло ин имкон фароҳам шудааст, ки шумо (хусусан донишҷӯёни забони форсӣ) тавонед ба Эрон ташриф биёред."
Вазири корҳои хориҷӣ гуфт: "Равобити Эрон ва Русия дерина аст ва ҳамаи соҳаҳои мухталифро дар бар мегирад. Дар муқобили сиёсатҳои султаҷӯёнаи Амрико мавқеъҳои мо яксон аст."
Арақчӣ қайд кард: "Мутаассифона, низоми байналмилалӣ ба сӯи як беназмӣ ҳаракат мекунад. Дар давраи нави давлати Амрико ҳамаи қонунҳо канор гузошта шуда, зӯр ва қудрат ҷойгузин мешавад."
Вай афзуд: "Амрико ва Исроил ба таъсисоти ҳастаии Эрон ҳамла карданд, ки нақзи қонунҳои байналмилалӣ аст. Онҳо дигар зоҳирсозиро канор гузоштаанд ва ошкоро эълони ҳамла мекунанд."
Дар мавриди музокирот вай ёдовар шуд: "Мо бо амрикоиҳо дар ҳоли музокира будем. Баъд аз муқовимати мо, пешниҳоди онҳо дар зарфи 12 рӯз аз 'таслими бе қайду шарт' ба 'оташбаси бе қайду шарт' табдил ёфт. Кишварҳо чорае ҷуз пуриқтидор шудан надоранд."
