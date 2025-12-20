Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Спутник, Вазорати мудофиаи Русия эълом кард, ки бар асоси дастури давлат, муоҳидаҳои байналмилалии бо чандин кишвари аврупоӣ басташуда фасх мешаванд.
Бар асоси ин тасмим, тафоҳуми мутақобили низомӣ бо Англия, тавофуқи ҳамкории дуҷониба бо Лаҳистон ва шумори дигаре аз муоҳидаҳои дар даҳаи 1990 басташуда аз эътибор соқит хоҳанд шуд.
Пас аз фурӯпошии Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ, Русия дар даҳаи 1990 муоҳидаҳои мутааддидеро бо кишварҳои аврупоӣ бо ҳадафи эътимодсозӣ ва ҳамкории низомӣ имзо карда буд. Бо ин ҳол, ташдиди танишҳо миёни Маскав ва Ғарб бавижа пас аз оғози ҷанги Украина, боиси бознигарии Русия дар ин тавофуқҳо шудааст.
Маскав бар ин бовар аст, ки рафтори кишварҳои аврупоӣ ва НАТО дар солҳои ахир бо тааҳҳудоти амниятии пешин ҳамхонӣ надорад ва ин равандро таҳдиде барои амнияти миллии худ медонад. Дар ҳамин чаҳорчӯб, лағви ин муоҳидаҳо ҳамчун бахше аз сиёсати Русия барои коҳиши ҳамкориҳои низомӣ бо Ғарб ва бозтаърифи муносиботи амниятии худ арзёбӣ мешавад.
Your Comment