Паёми таҳдидомези «Ҳанзала» алайҳи мақомоти саҳюнистӣ; аҳдофи ҷадид мушаххас шуданд

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Русия Ал-Явм», сайти саҳюнистии «Валла» гузориш дод, ки гурӯҳи ҳакеррии маъруфи «Ҳанзала» паёме бо унвони «Рӯзи ҳисобпурсӣ дар интизори кӯдаккушон аст» мунташир намуд.
Дар ин паём хитоб ба сокинони сарзаминҳои ишғолӣ омадааст: «Бояд ин мавзуъ дарк шавад, ки танҳо роҳ барои таҳаққуқи сулҳи доим ва одилона, баргузории интихоботи озод бо мушорикати тамоми сокинони Сарзамини Муқаддас, аз мусулмонон гирифта то яҳудиён ва масеҳиён, бидуни ҳузури гурӯҳҳои тундрав ва кӯдаккуш аст. Бо наздик шудани рӯзи Ҳанука, мехоҳем бидонем шумо ба дарёфти иттилооти кадоме аз мақомоти саҳюнистӣ алоқаманд ҳастед».
«Ҳанзала» ҳамчунин ба номҳои Итмар Бен-Гвир (вазири амнияти дохилӣ), Бенни Гантс (вазири собиқ), Тали Готлиб (намояндаи Кнессет) ва Йоав Галлант (вазири ҷанги пешини режими саҳюнистӣ) ишора кард.
Ин паём танҳо чанд соат пас аз он ки Нафталӣ Беннет, сарвазири пешини режими саҳюнистӣ сукути худро дар хусуси ҳакки телефони ҳамроҳаш аз ҷониби гурӯҳи «Ҳанзала» шикаст, интишор ёфт.
