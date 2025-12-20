Wall Street Journal нақшаи Амрико барои бозсозии Ғаззаро мубҳам арзёбӣ кард

Ба гузориши хабаргузории ABNA, рӯзномаи амрикоии Wall Street Journal бо истинод ба манобеи огоҳ гузориш дод, ки Стив Виткофф, фиристодаи вежаи Амрико ва Ҷаред Кушнер, домоди Доналд Трамп, раиси ҷумҳури ин кишвар, нақшаеро барои мудохила дар умури Навори Ғазза таҳия кардаанд.
Бар асоси ин гузориш, танҳо нуктае, ки дар ин нақшаи мубҳам ва лоиҳаи 10-сола рӯшан аст, арзиши 112 миллиард доллари он мебошад ва чигунагии искони 2 миллион фаластинии сокини Навори Ғазза дар замони иҷрои ин лоиҳаи сохтмонӣ мушаххас нест.
Як мақоми амрикоӣ ба Wall Street Journal гуфтааст, ки слайдҳои ин лоиҳаро қаблан ба «кишварҳои эҳтимолии таъминкунандаи молӣ, аз ҷумла кишварҳои сарватманди ҳавзаи Халиҷи Форс, Туркия ва Миср» пешниҳод кардааст.
Wall Street Journal навишт: «Нақшаи Ғазза аз ҷониби ёварони Кохи Сафед ва бо машварати мақомоти исроилӣ навишта шудааст».
Бо вуҷуди ин, ба навиштаи Wall Street Journal, бархе мақомоти амрикоӣ нисбат ба амалӣ будани нақшаи Амрико барои Ғазза шубҳаҳои ҷиддӣ доранд. Ин мақомот халъи силоҳи Ҳамосро ҳамчун яке аз пешшартҳои таҳаққуқи нақшаи Амрико барои Ғазза ва мутақоид кардани кишварҳои сарватманд барои сармоягузориро аз ҷумлаи масъалаҳое унвон кардаанд, ки метавонад таҳаққуқи лоиҳаро бо чолиш рӯбарӯ кунад.
Your Comment