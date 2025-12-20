Ҳаким: Ироқ бо ваҳдати дохилӣ метавонад аз «зилзилаи геополитикӣ»-и минтақа убур кунад

Ба гузориши хабаргузории «Меҳр», Сайид Аммор Ҳаким, раиси ҷараёни Ҳикмати миллии Ироқ, дар суханронии худ ба муносибати солгарди шаҳодати Оятуллоҳ Сайид Муҳаммадбоқир Ҳаким, ин муносибатро фурсате барои бозбинии мавозеъ ва тасҳеҳи масири сохти давлати миллӣ дар Ироқ донист.
Вай гуфт: «Ин рӯз озмуне барои садоқат дар пойбандӣ ба лоиҳае аст, ки бо хуни шаҳидон барои сохтани Ироқи муқтадир, мустақил ва муттаҳид поягузорӣ шуд».
Раиси ҷараёни Ҳикмати миллӣ бо ишора ба равандҳои сиёсӣ эълом кард, ки Ироқ дар остонаи шаклгирии давлати миллӣ бар пояи натоиҷи интихобот қарор дорад ва суръат бахшидан ба ташкили давлатро як зарурати миллӣ донист.
Ҳаким иқтисодро «набарди воқеии ҳокимият» хонд ва гуфт: «Саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва фанноварии рақамӣ аз аркони амнияти миллии Ироқ ҳастанд».
Дар бахши дигаре аз суханони худ, вай шароити минтақаро «зилзилаи геополитикӣ» номид ва гуфт: «Ироқ бозигари меҳварӣ ва пули иртиботӣ миёни меҳварҳои мухталиф аст. Ироқ на майдони ҷанги дигарон хоҳад буд ва на хатти тамос ба ниёбат аз дигарон. Сиёсати давлат бояд бар манофеи миллӣ ва суботи кишвар устувор бошад».
Вай дар поён ҳушдор дод: «Сарнавишти минтақа ё ваҳдату инсиҷом аст ё тафриқа ва парокандагӣ; ва дар сурати интихоби роҳи дувум, пушаймонӣ суде нахоҳад дошт».
