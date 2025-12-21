Туркия: Исроил раванди гузор ба марҳалаи дувуми оташбасро душвортар мекунад

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», Ҳоқон Фидон, вазири корҳои хориҷии Туркия дар ташреҳи музокирот дар Майамии Амрико дар бораи оташбас дар марҳалаи дувум дар Ғазза гуфт: «Дар гуфтугӯҳои Майами таъкид кардем, ки нақзҳои Исроил интиқол ба марҳалаи дувумро душвортар мекунад».
Вай афзуд: «Таъкиди мо ин аст, ки идораи Ғазза бояд ба дасти худи сокинони Ғазза бошад; ин минтақа набояд тақсим шавад ва сармоягузориҳо низ бояд ба нафъи мардуми он анҷом шавад».
Вазири корҳои хориҷии Туркия ҳамчунин гуфт: «Дар Майами ба тафоҳумҳои умедбахш даст ёфтем ва роҳҳои ҷилавгирӣ аз эҷоди хатар барои тарҳи сулҳро баррасӣ кардем. Дар ин нишастҳо зарурати таъйини ҷадвали замонӣ барои вогузории мудирияти Ғазза ба як кумитаи технократ мавриди баҳс қарор гирифт».
Дар ҳамин ҳол, як мақоми аршади амрикоӣ ба шабакаи «Ал-Ҷазира» гуфт, ки имрӯз дар Майами даври ҷадиди музокирот дар бораи Ғазза ва Олмон ба сурати ҳамзамон баргузор хоҳад шуд.
