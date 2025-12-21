Вазири дифои Венесуэла: Дар ҳоли ҷанг бо дурӯғ, ифтиро ва таҳдиди низомии Амрико ҳастем

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи «Ал-Маёдин», Владимир Падрино Лопес, вазири дифои Венесуэла дар вокуниш ба таҳаввулоти ин кишвар ва таҳдидоти Амрико алайҳи давлати Каракас таъкид кард: «Мо дар ҳоли набарди ҳамаҷониба алайҳи дурӯғ, ифтиро, таҳрифи воқеият, мудохилаҷӯӣ, таҳдиди низомӣ ва ҷанги равонӣ ҳастем».
Дар ҳамин росто, рӯзномаи «Уолл Стрит Ҷурнал» ба нақл аз як мақоми амрикоӣ эълон кард, ки Кохи Сафед дар пай он аст, то иқдом ба тавқифи як нафткаш дар наздикии соҳилҳои Венесуэларо ҳамчун як иқдоми қонунӣ ва на як иқдоми ҷангӣ муаррифӣ кунад.
Бар асоси ин гузориш, ин мақоми амрикоӣ афзуд, ки воҳидҳое аз неруи дарёии ин кишвар дар амалиёти тавқифи ин киштии нафтӣ аз неруҳои Горди соҳилии Иёлоти Муттаҳида ҳимоят кардаанд. Вай ҳамчунин тасреҳ кард, ки Кохи Сафед бар нақши Горди соҳилӣ дар тавқифи ин киштӣ таъкид дорад, то сарпӯше бар ин иқдом бигузорад ва онро ба сурати қонунӣ муваҷҷаҳ нишон диҳад.
