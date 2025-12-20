Вокуниши режими Ҷавлонӣ ба бомбаборони даҳҳо нуқта дар Сурия тавассути Амрико

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз сайти телевизиони Сурия, вазорати хориҷаи ин кишвар вобаста ба режими Ҷавлонӣ муддаӣ шуд, ки Димашқ ба мубориза бо ташкилоти террористии ДИИШ ва афзоиши амалиётҳои низомӣ алайҳи онҳо пойбанд аст.
Ин вазоратхона бо судури баёнияе дар вокуниш ба ҳамлаҳои Амрико алайҳи минтақаҳои мухталифи Сурия ба баҳонаи мубориза бо ДИИШ иддао кард, ки мушорикати нерӯҳои амрикоӣ ва эътилофи байналмилалӣ дар ҷанг алайҳи терроризм зарурӣ аст.
Дар ин баёния омадааст: "Димашқ ба хонаводаҳои нерӯҳои суриягӣ ва амрикоӣ, ки тайи рӯзҳои гузашта дар ҷараёни ҳамлаҳои террористӣ дар Тадмур кушта шуданд, тасаллият мегӯяд. Сурия ба талошҳои худ дар ростои он ки ҳеҷ макони амне барои ДИИШ-иҳо дар ин кишвар вуҷуд надошта бошад, идома медиҳад. Аз Амрико ва эътилофи байналмилалӣ мехоҳем ба ҳимоят аз ин талошҳо дар ростои мубориза бо терроризм бипайванданд."
Шабакаи "Fox News" эълом кард, ки ҷангандаҳои амрикоӣ аз бомдоди имрӯз даҳҳо ҳамлаи ҳавоӣ алайҳи мавозеи ДИИШ дар Сурия анҷом додаанд.
Ҳамзамон шабакаи "Al-Ikhbariya"-и Сурия аз қавли манобеи маҳаллӣ гузориш дод, ки ҷангандаҳои эътилофи байналмилалӣ маҷмӯае аз ҳамлаҳоро дар бодияи Маъдон (атрофи Раққа), бодияи Ал-Ҳамод (атрофи Дайр-уз-Зур) ва инчунин баландиҳои Ҷабал-ул-Амур анҷом додаанд.
Ҳамлаҳои иддаоии Амрико алайҳи мавозеи ДИИШ дар Сурия дар ҳоле сурат мегиранд, ки борҳо гузориш шуда буд, ки аъзои ин ташкилоти террористӣ бо низомиёни амрикоӣ дар иртибот ҳастанд ва ба роҳатӣ дар наздикии пойгоҳҳои онҳо рафтуомад мекунанд.
Your Comment