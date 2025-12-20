Нафталӣ Беннет: Лаҳзаҳои сахт дар интизори мост

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Маёдин, дар пайи эълони гурӯҳи ҳакеррии «Ҳанзала» мабнӣ бар ҳак кардани телефони Нафталӣ Беннет, сарвазири собиқи режими саҳюнистӣ, расонаҳои исроилӣ вокуниши вайро ба ин воқеа мунташир карданд.
Беннет дар изҳороте пас аз ин ҳодиса гуфт: «Ман медонистам, ки ин кор осон нахоҳад буд ва медонам, ки лаҳзаҳои душвор ҳанӯз дар интизори мост».
Чанд соат қабл, расонаи саҳюнистии «Маарив» аз қавли Ави Ашкеназӣ, таҳлилгари исроилӣ гузориш дод: «Бо нуфузи гурӯҳи ҳакеррии «Ҳанзала» ба телефони ҳамроҳи Нафталӣ Беннет, Эрон бидуни шак муваффақ шудааст Исроил ва бавижа дастгоҳи амнияти дохилиро дар мавқеияти сахт ва душвор қарор диҳад».
Ашкеназӣ эълом кард: «Нафталӣ Беннет шахсиятест, ки таҳти ҳифозати воҳиди 730-и ҳифозати афроди муҳими Шабак аст. Талоши Шабак барои дур нигоҳ доштани худ аз ин расвоӣ дар ин маврид ҷавоб намедиҳад. Шабак масъули кулли системи амниятии шахсиятҳое аст, ки аз онҳо ҳифозат мекунад ва ҳеҷ ҷое барои эҳмол ё чашмпӯшӣ вуҷуд надорад. Натиҷа ин ки Шабак ба раёсати Дэвид Зинӣ шикаст хӯрдааст. Мушкил фақат марбут ба телефони Беннет нест; масъала бисёр густурдатар аст. Эрон дар талоши ҳамоҳанг барои нуфуз ба Исроил аз тариқи роҳҳои мухталиф аст ва аз фазои маҷозӣ барои ҳамла ба аҳдофи исроилӣ баҳра мегирад».
Ашкеназӣ гуфт: «Исроил дар ҳоли мудирияти нодурусти ин таҳаввулот аст. Ниҳоди амниятӣ бояд рӯйкарди худро тағйир диҳад. Имрӯз эрониҳо муваффақ ба ҳак кардани телефони Нафталӣ Беннет шуданд; фардо мумкин аст муваффақ ба ҳакки системи стратегии Исроил шаванд ва он замон мумкин аст хеле дер шуда бошад».
Гуфтанӣ аст, ки шабакаи 12-и режими саҳюнистӣ ду рӯз пеш муддаӣ шуда буд, ки ҳакерҳои эронӣ гӯшии Нафталӣ Беннетро ҳак кардаанд. Ҳакерҳо ҳазорон шумораи хусусӣ, тасвирҳо ва муколимоти марбут ба гурӯҳҳои дохилии Беннетро мунташир кардаанд.
