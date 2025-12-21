Ҷунбиши «Ан-Нуҷабо» бар идомаи муқовимат алайҳи амрикоиҳо таъкид кард

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз пойгоҳи хабарии «Шафақ Нюз», Абдулқодир Карбалоӣ, муовини низомии ҷунбиши Ан-Нуҷабо, дар баёнияе идомаи ҳузури низомии Амрико дар Ироқро нақзи ошкори ҳокимияти ин кишвар донист ва мухолифати худро бо ҳар гуна таъвиқ ва вақткушӣ дар иҷрои тавофуқи хуруҷи неруҳои хориҷӣ эълон кард.
Дар ин баёния, ки Карбалоӣ онро дар шабакаи иҷтимоии Х мунташир кард, омадааст: «Идомаи ҳузури неруҳои амрикоӣ бо вуҷуди хости расмӣ ва мардумии ироқиҳо сурат мегирад ва Вашингтон ба таври мустамар дар умури дохилии Ироқ дахолат мекунад». Вай афзуд, ки ишғолгарӣ тавҷеҳе барои муқовимати машрӯъ аст ва ин ҳақ аз каромати миллати Ироқ сарчашма мегирад.
«Шафақ Нюз» навишт: Ин дар ҳолест, ки дар 24 соати гузашта бархе гурӯҳҳои мусаллаҳ бо инҳисори силоҳ дар дасти давлат мувофиқат кардаанд. Дар муқобил, Катоиби Ҳизбуллоҳи Ироқ бо судури баёнияе мухолифати худро бо «халъи силоҳ» эълон ва таъкид кард, ки ҳокимияти комил ва ҷилавгирӣ аз дахолатҳои хориҷӣ муқаддамаи ин гуфтугӯст. Пештар Файиқ Зайдон, раиси Шӯрои олии қазоии Ироқ, аз посухи мусбати бархе гурӯҳҳо ба давлат хабар дода буд. Амрико дар моҳҳои ахир фишорҳои шадиде барои пароканда кардани гурӯҳҳои муқовимат ва ҷилавгирӣ аз ширкати онҳо дар давлати оянда ворид кардааст.
