Бино ба гузориши хабаргузории "Абна" ба нақл аз шабакаи "Русия ал-Явм", Доналд Трамп субҳи сешанбе эълон кард: "Амрико ба далелҳои марбут ба амнияти миллии худ ба Гренландия ниёз дорад."
Равобити хуб бо Раиси ҷумҳури Чин Вай дар идома гуфт: "Робитаи хубе бо Си Ҷинпин, Раиси ҷумҳури Чин дорам."
Нафт аз нафткашҳо дар соҳилҳои Венесуэла Вай дар бораи нафти мусодирашуда аз нафткашҳо дар соҳилҳои Венесуэла гуфт: "Нафтеро, ки аз нафткашҳои тавқифшуда мусодира кардаем, ҳифз хоҳем кард. Шояд онро бифурӯшем ё нигаҳ дорем ва барои таҷдиди захираҳои стратегии нафти Амрико истифода кунем." Трамп дар бахши дигаре афзуд: "Намоиши тасвирҳои Билл Клинтон дар канори Эпштейн барои ман хушоянд набуд ва алоқае ба намоиши тасвирҳои дигар афрод ҳам надорам."
Венесуэла Трамп дар бораи Раиси ҷумҳури Венесуэла гуфт: "Агар Мадуро даст ба қудратнамоӣ алайҳи Вашингтон бизанад, ин охирин намоиши ӯ хоҳад буд. Сарнавишти мондани Мадуро ба дасти худаш аст ва ӯ бояд канор биравад."
Колумбия Вай алайҳи Раиси ҷумҳури Колумбия муддаӣ шуд, ки ӯ кокаин ба Амрико содир мекунад ва дӯсти Иёлоти Муттаҳида нест: "Раиси ҷумҳури Колумбия бояд ба вуҷуди корхонаҳои тавлиди маводи мухаддир дар кишвараш таваҷҷӯҳ кунад ва ҳарчи зудтар онҳоро таътил кунад."
Украина Трамп дар мавриди Украина тасреҳ кард: "Гуфтугӯҳо идома доранд. Дар сурати лузум бо Путин ва Зеленский гуфтугӯ хоҳам кард ва ҳар коре лозим бошад мекунам, то ин ҷанг мутаваққиф шавад. Мо дигар дар Украина пуле аз даст намедиҳем; Байден 350 миллиард доллар пардохт кард ва касе намедонад чӣ бар сари он омад. Акнун мо мушакҳо ва ҳавопаймоҳоро ба НАТО мефурӯшем ва ин эътилофро водор кардем, то хароҷоти дифоии худро аз 2 дарсад ба 5 дарсади ММД (производи ватании нохолис) афзоиш диҳанд. Мо пул ба Киев намефиристем, балки силоҳ ба НАТО мефурӯшем ва онҳо пули онро пардохт мекунанд."
