Коршиноси ироқӣ: Амрико наметавонад нерӯҳои Ҳашд-уш-шаъбиро манҳал кунад

22 Декабр 2025 - 14:53
News ID: 1764810
Source: ABNA
Коршиноси умури сиёсии Ироқ аз мудохилаҳои Амрико дар умури дохилии ин кишвар, бавижа талош барои пароканда (манҳал) кардани нерӯҳои Ҳашд-уш-шаъбӣ интиқод кард.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз «Ал-Маълума», Муҳаммад аз-Зорӣ, коршиноси умури сиёсии Ироқ таъкид кард, ки Амрико наметавонад нерӯҳои Ҳашд-уш-шаъбиро дар ин кишвар манҳал кунад, зеро ин нерӯҳо бахше аз ниҳоди низомӣ ва амниятии расмии Ироқ ҳастанд.

Вай илова кард: «Мудохилаҳои Амрико дар раванди тасвиби қавонини дохилии Ироқ нанговар ва мардуд аст. Ин иқдомот ба ҷойгоҳи ниҳодҳои амниятии Ироқ латма ворид мекунад ва наметавон дар баробари онҳо сукут кард.»

Аз-Зорӣ баён кард: «Амрико аз тариқи ин иқдомот қасд дорад субот ва амнияти Ироқро ҳадаф қарор диҳад. Манҳал кардани нерӯҳои Ҳашд-уш-шаъбӣ танҳо аз ҳамон тариқе сурат мегирад, ки манҳал кардани дигар ниҳодҳои амниятӣ, монанди артиш ва пулис анҷом мешавад ва Амрико наметавонад ин нерӯҳоро манҳал кунад.»

