Коршиноси ироқӣ: Амрико наметавонад нерӯҳои Ҳашд-уш-шаъбиро манҳал кунад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз «Ал-Маълума», Муҳаммад аз-Зорӣ, коршиноси умури сиёсии Ироқ таъкид кард, ки Амрико наметавонад нерӯҳои Ҳашд-уш-шаъбиро дар ин кишвар манҳал кунад, зеро ин нерӯҳо бахше аз ниҳоди низомӣ ва амниятии расмии Ироқ ҳастанд.
Вай илова кард: «Мудохилаҳои Амрико дар раванди тасвиби қавонини дохилии Ироқ нанговар ва мардуд аст. Ин иқдомот ба ҷойгоҳи ниҳодҳои амниятии Ироқ латма ворид мекунад ва наметавон дар баробари онҳо сукут кард.»
Аз-Зорӣ баён кард: «Амрико аз тариқи ин иқдомот қасд дорад субот ва амнияти Ироқро ҳадаф қарор диҳад. Манҳал кардани нерӯҳои Ҳашд-уш-шаъбӣ танҳо аз ҳамон тариқе сурат мегирад, ки манҳал кардани дигар ниҳодҳои амниятӣ, монанди артиш ва пулис анҷом мешавад ва Амрико наметавонад ин нерӯҳоро манҳал кунад.»
Your Comment