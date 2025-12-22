Амрико: Робитаҳои дуҷониба дар дастури кори музокироти Маскав-Вашингтон қарор надорад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сафорати Амрико дар Маскав дар ёддоште барои рӯзномаи русии «Известия» эълом кард, ки дар ҳоли ҳозир барномае барои баргузории нишасти ҷадид миёни Русия ва Амрико ба манзури расидагӣ ба масоили марбут ба робитаҳои дуҷониба вуҷуд надорад.
Сафорати Амрико ба рӯзномаи «Известия» гуфт: «Дар ҳоли ҳозир ҳеҷ музокирае дар чаҳорчӯби робитаҳои дуҷониба дар дастури кор нест.»
Бо ин ҳол, дипломатҳои амрикоӣ ба «Известия» эълом карданд, ки Вашингтон гуфтугӯҳои дуҷонибаро бистаре созанда барои беҳбуди вазъияти фаъолияти намояндагиҳои дипломатии ду кишвар медонад.
Гуфтугӯҳое бо ҳадафи оддисозии шароити кории сафоратҳои Русия ва Амрико ва баррасии роҳҳои рафъи омилҳои танишзо дар робитаҳои ду кишвар дар таърихҳои 27-уми феврал ва 10-уми апрел дар Истанбул баргузор шуд. Раёсати ҳайати Русия дар даври нахуст ва дувуми ин машваратҳоро Александр Дарчиев, сафири кунунии Русия дар Вашингтон бар уҳда дошт ва ҳайати амрикоиро Соната Култер, муовини ёвари вазири хориҷаи Амрико дар умури Аврупо ва Авруосиё ҳидоят мекард.
Робитаҳои дипломатии Русия ва Амрико дар давраи Ҷо Байден, раиси ҷумҳури собиқи ин кишвар ба шиддат осеб дид ва ду тараф дипломатҳои тарафи муқобилро «унсури номатлуб» эълом ва ихроҷ карданд.
