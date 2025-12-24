Ба гузориши хабаргузории АБНА, торнамои "NBC News" навишт: Шикоф байни мақомоти аршади Кохи Сафед бар сари беҳтарин сиёсат барои поён додан ба ҷанг дар Украина афзоиш ёфтааст. Ҷаноҳи «бозҳо» бо раҳбарии Пит Ҳегсет, вазири ҷанг ва Стив Виткофф, фиристодаи вежа, муътақиданд, ки Украина бояд панҷ қаламрави таҳти контроли Русияро ба ин кишвар вогузор кунад. Ҷаред Кушнер низ аз ин мавқеъ ҳимоят мекунад.
Дар муқобил, ҷаноҳи «кабӯтарҳо» бо раҳбарии Марко Рубио, вазири умури хориҷа, дидгоҳи нармтар доранд ва аз мавқеи кишварҳои аврупоӣ ҳимоят мекунанд. Гузоришҳо ҳикоят аз он доранд, ки Виткофф бидуни иҷозаи Рубио ташаббусҳои дипломатии ғайрирасмӣ анҷом дода ва Рубио عملاً аз ҷараёни музокирот канор гузошта шудааст. Чунин вазъият дар тарафи Русия низ рух дода ва Сергей Лавров, вазири хориҷаи ботаҷрибаи Русия низ аз музокирот канор мондааст.
NBC News навишт: На Виткофф ва на Дмитриев дипломати касбӣ нестанд; ҳарду бозаргонанд ва ҳатто нигарониҳо дар мавриди истифодаи Виткофф аз тайёраи шахсӣ ва системаҳои иртиботии ноамн вуҷуд дорад. Бо вуҷуди ин ихтилофот, Кохи Сафед дар зоҳир вонамуд мекунад, ки муттаҳид аст, аммо дар пушти парда рақобати шадиде барои шакл додани ба масири дипломатияи Амрико дар ҷараён аст.
