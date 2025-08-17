Бақоӣ: "Бо чашмони кушода таҳаввулоти Қафқозро назорат мекунем"

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абно, "Исмоил Бақоӣ", сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар мусоҳибае мавқеъҳои Эронро дар баробари таҳаввулоти ахир дар минтақаи Қафқози ҷанубӣ ташреҳ дод ва бо таъкид бар аҳамияти ин минтақа барои Эрон ва кишварҳои ҳамсоя гуфт: "Минтақаи Қафқози ҷанубӣ аз ҷиҳатҳои мухталифи сиёсӣ, иқтисодӣ ва геополитикӣ барои мо ва кишварҳои минтақа, ба вижа Русия, муҳим аст."
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ бо ишора ба ҳассосияти Эрон нисбат ба таҳаввулоти шимолу ғарби кишвар, афзуд: "Мо бо чашмони кушода таҳаввулотро назорат мекунем ва ҳеҷ мавзӯъро на содда мекунем ва на хурд меҳисобем."
Бақоӣ, ки дар мусоҳибаи телефонӣ бо барномаи "Бар мавҷи гуфтугӯ" дар шабакаи радиоии "Гуфтугӯ" ширкат карда буд, ҳамчунин бар зарурати парҳез аз суи тафсирҳо ва интишори иттилооти нодуруст таъкид кард ва гуфт: "Баъзе аз тафсирҳо бар мабнои иттилооти нодуруст аст ва мумкин аст ҳадафи он эҷоди ихтилол дар равобити Ҷумҳурии Исломии Эрон бо кишварҳои ҳавзаи Қафқози ҷанубӣ бошад."
Дар бахши дигари ин мусоҳиба, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: "Мо тавсия медиҳем аз ибороту мафоҳиме, ки мумкин аст боиси суитафаҳҳум шаванд, эҷтиноб шавад."
Вай ҳамчунин ба мавзӯи рафъи имтидоди марзии Арманистон ишора кард ва тавзеҳ дод: "Баҳси мо роҷеъ ба рафъи имтидоди марзии Арманистон аст ва мо муътақидем, ки ин мавзӯъ бояд бодиққат ва ҳассосият думбол шавад."
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ дар идома ба ҷанги ахир байни Арманистон ва Озарбойҷон ишора кард ва гуфт: "Бо шурӯи ҷанг байни ин ду кишвар, масири релии ҷануби Арманистон қатъ шуд."
Вай афзуд: "Нӯктаи чаҳорум баҳси мудохилоти хориҷӣ аст, ки хатти қирмизи мост. Мо ба ҳеҷ унвон мудохилаи хориҷӣ ва ҳузури нерӯҳои фароминтақаиро муфид намедонем ва муътақидем, ки ин мавзӯъ муҷиби печидагиҳои геополитикӣ мешавад."
Вай таъкид кард: "Ҷумҳурии Исломии Эрон муътақид аст ҳузури нерӯҳои хориҷӣ дар минтақаи Қафқози ҷанубӣ корро печидатар мекунад."
Бақоӣ гуфт: "Мақомоти Арманистон сароҳатан ба мо эълом карданд, ки бозсозии ин масири релӣ бо мушорикати ширкатҳои арманистонӣ ва як ширкати амрикоӣ, ки тибқи қонунҳои Арманистон сабт мешавад, сурат хоҳад гирифт ва ҳеҷ нерӯи хориҷӣ дар имтидоди марзҳо мустақар нахоҳад шуд."
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ ҳамчунин ба моддаи дувоздаҳуми мувофиқатномаи сулҳ байни Арманистон ва Озарбойҷон ишора кард ва гуфт: "Тибқи ин модда, ҳеҷ нерӯи низомии хориҷӣ дар имтидоди марзҳои Арманистон ва Озарбойҷон мустақар нахоҳад шуд."
Вай афзуд: "Мо нисбат ба ин масъала ҳассосияти болое дорем ва худи Арманистон низ мутаваҷҷеҳи табаоти мутарриба бар ҳузури нерӯҳои хориҷӣ аст."
Дар поёни ин мусоҳиба, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ бори дигар бар аҳамияти минтақаи Қафқози ҷанубӣ барои Эрон таъкид кард ва гуфт: "Мо бо кишварҳои Қафқози ҷанубӣ равобити хубе дорем ва муътақидем, ки суботу амнияти ин минтақа барои мо аҳамият дорад."
Вай афзуд: "Ҷумҳурии Исломии Эрон омода аст то дар ростои тақвияти равобиту ҳамкориҳои дуҷониба бо кишварҳои минтақа гом бардорад ва аз ҳар гуна иқдоме, ки боиси тақвияти суботу амният дар минтақа шавад, ҳимоят кунад."
Your Comment