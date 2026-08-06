Трамп аз ҳабсҳои тӯлонии рӯзноманигорони амрикоии ошкоргар хабар дод

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Ҷазира», раисиҷумҳури Амрико Доналд Трамп дар навтарин изҳороти худ даъво кард, ки Иёлоти Муттаҳида дорои захираҳои азими аслиҳа, бавижа намудҳои муайяни онҳо мебошад.
Ин изҳороти Трамп дар посух ба ошкорсозиҳои баъзе расонаҳои маъруфи Амрико сурат гирифтааст, ки аз камбудӣ ё набудани баъзе мушакҳои ҳамлавӣ ва раҳгири дар флоти аслиҳавии Амрико ба сабаби ҷанг бо Эрон хабар дода ва онро як буҳрони амниятӣ қаламдод кардаанд.
Трамп бе ишора ба замони зарурӣ барои истеҳсоли бисёре аз мушакҳои амрикоӣ аз ҷумла мушакҳои раҳгири ТАД ва Патриот, даъво кард, ки миқдорҳои зиёде аз аслиҳа истеҳсол шуда ва мувофиқи эҳтиёҷ ба Амрико фиристода шудааст.
Раисиҷумҳури Амрико илова кард, ки ширкатҳои дифоӣ дар ҳоли кор барои эҷоди бештарини шумораи корхонаҳо ва таъсисоти истеҳсолӣ дар таърихи ин кишвар ҳастанд.
Вай бо нодида гирифтани принсипи озодии баён ба таври возеҳ эълом кард, ки Вашингтон дар ҳоли ҳозир таъқиби ошкоргароне, ки «изҳороти хиёнаткорона» мунташир мекунанд, оғоз карда ва мо кӯшиш хоҳем кард, то ҷазоҳои ҳабси тӯлониро барои онҳо татбиқ кунем.
Your Comment