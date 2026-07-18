Иқрори Миршаймер: Эрон пирӯзи ниҳоии набард бо Амрикост

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абно», Ҷон Миршаймер, назарияпардози барҷастаи равобити байналмилал ва профессори Донишгоҳи Чикаго, дар таҳлили воқеаҳои охир ва рӯдарӯии низомӣ байни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Амрико, ба қудратнамоии Теҳрон ишора кард.
Вай бо таъкид бар он, ки амали Эрон дар баробари мошини ҷангии Амрико аз пешгӯиҳои таҳлилгарон ва ҳатто ҳисоботи худи эрониҳо фаротар будааст, тасреҳ кард: «Фикр намекунам, ки касе ба пуррагӣ дарк карда буд, ки Эрон то чӣ андоза метавонад дар баробари Амрико амали қатъӣ ва муваффақона нишон диҳад.»
Миршаймер бо таҳлили шароити майдонӣ ва қобилиятҳои дифоии кишвари мо, пешгӯӣ кард, ки дар ин набард, Ҷумҳурии Исломии Эрон ба таври возеҳ пирӯз хоҳад шуд.
Ин таҳлилгари барҷаста, раванди кунунии даргириҳоро нишондиҳандаи шикасти сиёсатҳои таҷовузконаи Вашингтон ва тасбити иқтидори Эрон дар баробари фишорҳои истикбор медонад.
Your Comment