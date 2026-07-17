Изҳори нигаронии Агентии Байналмилалии Энержӣ дар бораи амнияти энержӣ

Ба гузориши хабарии Абна, Фотиҳ Бирол панҷшанбе дар нишасти ташкилкардаи маркази тафаккури Шӯрои робитаҳои хориҷӣ дар Вашингтон, гуфт: «Амнияти нафт ҳанӯз масъалаи ҳаётист. Агар вазъ дар чанд ҳафтаи оянда беҳтар нашавад, мо бояд нигарон бошем. Ман ҳам нигаронам».
Бирол илова кард, ки сарфи назар аз афзоиши шадиди нархи энержӣ, омилҳои сершумор ин афзоишро муътадил кардаанд. Ин мавридҳо захираҳои Чинро дар бар мегиранд, ки пеш аз ҷанг беш аз 1 миллиард бочка нафт буд, сарфаи нафт тавассути афзоиши истифодаи воситаҳои нақлиёти барқӣ ва нақлиёти умумӣ ва раҳо кардани то 400 миллион бочка нафт бо ҳамоҳангии Агентии Байналмилалии Энержӣ.
Вай бо изҳори он, ки ҷанг алайҳи Эрон бадтарин халалдоршавии энержӣ дар таърих аст, таъкид кард, ки ин ислоҳот ва муътадилсозӣ «наметавонанд то абад давом кунанд».
Бирол дар айни ҳол бо ишора ба афзоиши истеҳсоли нафт тавассути Амрико, ки бузургтарин истеҳсолкунандаи нафт ва газ дар ҷаҳон аст, таъкид кард: «Афзоиши истеҳсоли Амрико хеле хуб аст. Амрико истеҳсоли нафти хомро як миллион, 2 миллион бочка афзоиш додааст, аммо наметавонад истеҳсоли нафти хомро дар як рӯз 10 миллион бочка афзоиш диҳад».
Директори иҷроияи Агентии Байналмилалии Энержӣ изҳор дошт, ки бӯҳрони таъминоти нафт ва газ ба иқтисодиёти тамоми ҷаҳон зарар расонидааст, аммо ба шакли ғайримутаносиб.
Бирол гуфт, ки «асосан Осиё» бештар аз ин вазъ зарар дидааст, зеро «80 то 90 дарсади ин энержиро аз гулугоҳи Ҳурмуз мегирифт».
Вай илова кард, ки Ҷопон ва Куриёи Ҷанубӣ зарар дидаанд, аммо кишварҳои рӯ ба тараққӣ аз ҷумла Покистон, Бангладеш ва Ҳиндустон бештар зарар дидаанд.
Бирол инчунин ба хатарҳои эҳтимолӣ ба саломатии мардуми кишварҳои рӯ ба тараққӣ, хусусан занон, ишора кард, ки ба сӯзишвории алтернативии пухтупаз аз ҷумла пору ва ҳезум бо паҳнкунии газҳои хатарноктар рӯ овардаанд, зеро маҳсулоти нафтӣ қобили таҳаммул нестанд.
Your Comment