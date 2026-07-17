  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Ҳооретс: Давраи ҳукмронии Амрико, ҷаҳони якқутба ва Нетанёҳу ба охир расид

17 Июл 2026 - 15:28
News ID: 1841306
Source: ABNA
Ҳооретс: Давраи ҳукмронии Амрико, ҷаҳони якқутба ва Нетанёҳу ба охир расид

Рӯзномаи ибрӣ «Ҳооретс» бо эътирофи он, ки Эрон пас аз ҷанг бештар аз ҳар вақти дигар ба мақоми қудрати минтақавӣ наздик шудааст, таъкид кард, ки давраи ҳукмронии Амрико, ҷаҳони якқутба ва Нетанёҳу ба охир расидааст.

Ба гузориши хабарии Абна, рӯзномаи ибрӣ «Ҳооретс» дар гузорише эътироф кард, ки «давраи ҳукмронии Амрико ва ҷаҳони якқутба ва ба табаи он давраи Бинямин Нетанёҳу, нахуствазири кунунии Исроил, ба охир расидааст».

Дар идомаи гузориши Ҳооретс омадааст: «Ҳадафи ҷанг боздоштани Эрон буд, аммо ин ҷанг дар ҳоле ба охир расид, ки Эрон бештар аз ҳар вақти дигар ба мақоми қудрати нахустини минтақавӣ дар Халиҷи Форс наздик шудааст».

Ин рӯзномаи сионистӣ ба наздикӣ низ дар гузорише навишта буд: «Трамп гуфта буд, ки гулугоҳи Ҳурмузро мекушояд, аммо маълум шуд, ки ин Эрон аст, ки бозиро идора мекунад».

Your Comment

You are replying to: .
captcha