Ҳооретс: Давраи ҳукмронии Амрико, ҷаҳони якқутба ва Нетанёҳу ба охир расид

Ба гузориши хабарии Абна, рӯзномаи ибрӣ «Ҳооретс» дар гузорише эътироф кард, ки «давраи ҳукмронии Амрико ва ҷаҳони якқутба ва ба табаи он давраи Бинямин Нетанёҳу, нахуствазири кунунии Исроил, ба охир расидааст».
Дар идомаи гузориши Ҳооретс омадааст: «Ҳадафи ҷанг боздоштани Эрон буд, аммо ин ҷанг дар ҳоле ба охир расид, ки Эрон бештар аз ҳар вақти дигар ба мақоми қудрати нахустини минтақавӣ дар Халиҷи Форс наздик шудааст».
Ин рӯзномаи сионистӣ ба наздикӣ низ дар гузорише навишта буд: «Трамп гуфта буд, ки гулугоҳи Ҳурмузро мекушояд, аммо маълум шуд, ки ин Эрон аст, ки бозиро идора мекунад».
Your Comment