Артиш: пойгоҳҳо ва марказҳои Амрико дар Кувайт ва Баҳрайн ҳадаф қарор гирифтанд

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна» ба нақл аз раёсати робитаҳои умумии артиш, чанд соат пеш ва дар марҳилаи даҳуми амалиёти «Соъиқа» (Барқ), паҳподҳои «Арш»-и артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, системаҳои радарӣ, системаи муҳофизатии «Патриот» ва зарфҳои сӯзишвории артиши террористии Амрико дар пойгоҳи Алӣ-ус-Салем дар Кувайтро ҳадаф қарор доданд.
Системаи «Патриот» вазифаи муҳофизат ва дифоъ аз ин пойгоҳ ҳамчунин ҳавопаймоҳои боркаш ва паҳподҳои пешрафта аз ҷумла MQ-9-ро бар ӯҳда дошт.
Инчунин дар мавҷи дигари ҳамлаҳо, системаҳои алоқа ва радарӣ аз ҷумла радарҳои «Супер Ҳоук» ва таъсисот ва системаҳои «Патриот»-и артиши террористии Амрико дар макони муҳофизатии пойгоҳи Шайх Исо дар Баҳрайн ҳадафи ҳамлаҳои паҳподӣ қарор гирифтанд.
Ин пойгоҳ, ки макони истиқрори воҳидҳои дастгирии ҳавопаймоҳои Амрико низ маҳсуб мешавад, дар ҳамлаҳои муваффақи паҳподӣ ва мошакии артиш ва Сипоҳ осебҳои ҷиддӣ дидааст.
Артиш бо таъкид бар он ки далерӣ, бешармӣ, таҳдид ва таҷовузи душман ангеза ва қудрати моро барои дифоъ бештар мекунад, илова кард: қудрати артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон бар мардуми бузургвор ва сабур, қобилияти ҷангӣ ва рӯҳияи баргирифта аз шуҷоат ва далерии шаҳидони баландмартаба, Раҳбар ва ҷаноби шаҳиди Эрон барои дифоъ аз манфиатҳои миллӣ ва ҳақияти Ҷумҳурии Исломии Эрон такя доштааст ва бар асоси фармони илоҳӣ «ашиддуъ ала-л-куффори, руҳамоъу байнаҳум» (сахт бар кофирон, бо ҳам меҳрубон), дар баробари душман устувор ва мустаҳкам истодаем.
Your Comment